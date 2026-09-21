Rayan Cherki déclare que jouer sous les ordres de Zinedine Zidane est un honneur

Le milieu de terrain de l'équipe de France et de Manchester City, Rayan Cherki, a exprimé sa satisfaction d'avoir été convoqué pour le premier rassemblement sous la direction du légendaire Zinedine Zidane. Selon Goal.com, le joueur de 23 ans attend avec impatience le début de cette nouvelle ère pour l'équipe nationale et a souligné que jouer sous les ordres de Zinedine Zidane est un immense honneur pour lui. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, l'ancien sélectionneur légendaire de l'équipe de France et ex-entraîneur du Real Madrid prépare ses débuts à la tête de l'équipe nationale. Durant cette trêve internationale, Zinedine Zidane dirige officiellement l'équipe de France, un événement historique pour le football français.

Le milieu offensif de Manchester City, Rayan Cherki, a été inclus dans le premier groupe convoqué par Zinedine Zidane. Le joueur de 23 ans, qui compte déjà 14 sélections et 2 buts avec les Bleus, a réussi à conserver sa place dans l'équipe première.

Rayan Cherki et Zinedine Zidane : le début d'une nouvelle ère

Le désir d'évoluer sous la direction de l'une des légendes vivantes du football français, Zinedine Zidane, inspire la jeune génération. Rayan Cherki, ancien joueur formé à l'Olympique Lyonnais, n'a pas caché son impatience de commencer les entraînements.

Dans une interview accordée à Canal+, Rayan Cherki a déclaré : « C'est un honneur de travailler avec un nouvel entraîneur, surtout avec Zinedine Zidane. Nous avons hâte de commencer à travailler avec lui et de profiter pleinement de cette expérience ».

Brillant avec Manchester City, Rayan Cherki arrive en équipe nationale en pleine forme. Lors de la dernière journée de Premier League, son équipe s'est imposée 5-3 contre Sunderland, un match durant lequel le jeune milieu de terrain a marqué un but.

Auteur d'une saison régulière avec Manchester City, le joueur totalise pour l'instant 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. En championnat d'Angleterre, il a trouvé le chemin des filets à 3 reprises en 5 rencontres.

Désormais, tous les regards sont tournés vers Zinedine Zidane et l'équipe de France. Alors que le sélectionneur entame la préparation de son premier match international, les joueurs ont commencé à se rassembler pour assimiler les idées tactiques du nouveau coach.