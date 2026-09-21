« Il a peur et demande 15 millions » : Arman Tsarukyan défie Justin Gaethje pour un combat

L'intrigue pour le titre de champion des poids légers de l'UFC, la promotion d'arts martiaux mixtes la plus prestigieuse au monde, a atteint un nouveau sommet. Lors de l'UFC 331, le prétendant arménien Arman Tsarukyan a affronté le dangereux puncheur brésilien Mauricio Ruffyqu'il a mis KO dès le premier round grâce à des coups de coude dévastateurs. Après cette victoire éclatante, Tsarukyan a directement visé le champion en titre Justin Gaethje, l'accusant de fuir le combat pour le titre.

Selon Arman, Gaethje ne prononce jamais son nom et espérait que Ruffy l'arrêterait à sa place. Tsarukyan a accusé son rival de chercher des excuses, de réclamer un combat contre Ilia Topuria ou de menacer de prendre sa retraite en exigeant une bourse astronomique de 15 millions de dollars. L'exigence du prétendant est claire : le champion doit monter dans l'octogone pour défendre sa ceinture ou la laisser vacante pour les jeunes combattants. Pourquoi Gaethje évite-t-il Tsarukyan, comment Dana White réagira-t-il à cette demande de 15 millions et qui sera le nouveau roi des poids légers ?

« KO au premier round et excuse à 15 millions » : 5 points clés de la déclaration de Tsarukyan

Les faits et preuves les plus marquants après l'UFC 331 :

Victoire éclair au 1er round : Arman Tsarukyan a terrassé le Brésilien Mauricio Ruffy dès le premier round avec de puissants coups de coude ;

« Il a peur de prononcer mon nom » : Tsarukyan a souligné que Justin Gaethje évite de mentionner son nom par peur de la défaite ;

Les espoirs placés en Ruffy : Selon le prétendant, le champion espérait que Ruffy battrait Arman pour s'ouvrir un chemin plus facile ;

Négociation à 15 millions de dollars : Il a été révélé que Gaethje exige un super-combat contre Ilia Topuria ou pose une condition irréaliste de 15 millions de dollars pour éviter ce duel ;

« Libère la ceinture ou bats-toi ! » : Tsarukyan a lancé un ultimatum à Gaethje : défendre dignement son titre ou rendre la ceinture et prendre sa retraite.

L'affrontement décisif des poids légers UFC : statistiques de Tsarukyan et Gaethje

État actuel et comparaison statistique des deux combattants :

Indicateurs et critères Arman Tsarukyan Justin Gaethje Statut actuel Prétendant n°1 (Héros de l'UFC 331) Champion UFC des poids légers en titre Résultat du dernier combat KO au 1er round contre Mauricio Ruffy Défense de titre et combat de championnat Style de combat Lutte, contrôle au sol et coups de coude puissants Kickboxing agressif, low-kicks dévastateurs Exigence principale Combat pour le titre inévitable Combat contre Ilia Topuria ou bourse de 15 M$ Pression psychologique Confiance au sommet et agressivité totale Hésitation entre retraite ou conservation de la ceinture

Expertise MMA et UFC : Pourquoi ce choc est inévitable et qui gagnera ?

Conclusions des analystes et commentateurs d'arts martiaux mixtes :

Le style gênant de Tsarukyan : La base de lutte parfaite d'Arman et ses coups de coude destructeurs ont toujours été un piège mortel pour les combattants de type « striker » comme Gaethje ;

La tactique financière et psychologique de Gaethje : Le champion cherche l'option la plus lucrative en demandant 15 millions de dollars ou en défiant d'autres champions (Topuria), évitant ainsi les prétendants à haut risque ;

La pression de Dana White : Après le KO spectaculaire de l'UFC 331, la direction de la promotion ne peut plus trouver d'excuses pour ne pas offrir à Tsarukyan une chance pour le titre ;

Changement de génération chez les poids légers : Selon les experts, l'ère des vétérans comme Gaethje et Poirier touche à sa fin, et la nouvelle vague menée par Tsarukyan prend le contrôle de la catégorie.

Cette sortie audacieuse d'Arman Tsarukyan et sa victoire écrasante sur Mauricio Ruffy ont fait du combat pour la ceinture UFC l'affrontement le plus attendu de l'année.

Selon vous, Justin Gaethje craint-il vraiment la lutte d'Arman Tsarukyan ou s'agit-il d'une stratégie marketing pour obtenir plus d'argent ? Si ce combat est organisé, qui sera le champion des poids légers — Tsarukyan ou Gaethje ? Laissez votre avis et votre analyse en commentaire, et partagez cette actu brûlante avec tous les fans de MMA !