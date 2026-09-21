Lors des XXe Jeux asiatiques qui ont débuté au Japon, la délégation sportive d'Ouzbékistan a officiellement décroché sa première médaille d'or. Selon le service de presse du Comité national olympique d'Ouzbékistan, le membre de l'équipe nationale de karaté, Abdulvahob Rashidov, est monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des -67 kg, pour l'Ouzbékistan apportant la première médaille d'or du tournoi. Après avoir enregistré des victoires éclatantes lors de toutes les phases éliminatoires, notre talentueux athlète a livré un combat acharné en finale contre un adversaire redoutable, Yugo Kozaki, qui représentait le Japon, pays hôte.

Malgré la pression et le soutien fervent des supporters locaux, Rashidov a fait preuve de sang-froid et d'une technique supérieure pour remporter une victoire éclatante sur Kozaki lors du combat décisif. Auparavant, Nodirbek Shavkatov avait décroché une médaille de bronze en arts martiaux mixtes (modern) dans la catégorie des -71 kg, et ce triomphe historique d'Abdulvahob propulse désormais notre équipe nationale au classement général.

Alors, quel point faible de son adversaire japonais Abdulvahob Rashidov a-t-il exploité en finale, que peut-on attendre des prochaines performances de nos karatékas, et quel élan cette victoire donnera-t-elle à la position de notre équipe nationale dans la course aux médailles ?

« Un coup contre le combattant japonais et le souffle de la première médaille d'or » : 5 points clés du triomphe d'Abdulvahob Rashidov

Détails et faits marquants de la victoire historique aux Jeux asiatiques :

La première médaille d'or de la délégation : Abdulvahob Rashidov a ajouté le premier titre de champion aux Jeux asiatiques de 2026 au palmarès de l'Ouzbékistan ;

Une finale intense contre le pays hôte : Dans le duel décisif pour la médaille d'or, notre compatriote a battu le célèbre karatéka japonais Yugo Kozaki sur ses terres ;

Domination totale dans la catégorie de poids : Rashidov, qui a concouru dans la catégorie des -67 kg, a clairement dominé tous ses adversaires, des premiers tours jusqu'à la finale ;

Le tableau des médailles s'enrichit : Avant cet or, Nodirbek Shavkatov (-71 kg) avait remporté une médaille de bronze en arts martiaux mixtes (modern) ;

Un élan psychologique : La conquête de cette première médaille d'or apportera une grande force mentale et une confiance accrue à toute la délégation ouzbèke pour les compétitions à venir.

XXe Jeux asiatiques : Performances des karatékas ouzbeks

Le combat final décisif et les statistiques des médaillés :

Indicateurs et critères Abdulvahob Rashidov (Ouzbékistan) Yugo Kozaki (Japon) Sport et catégorie Karaté, catégorie -67 kg Karaté, catégorie -67 kg Statut de la finale Champion des XXe Jeux asiatiques Médaillé d'argent Récompense obtenue MÉDAILLE D'OR (1ère pour l'Ouzbékistan) Médaille d'argent Résultats globaux Victoire absolue dans tous les combats du tournoi Défaite lors de la finale décisive Coéquipiers de la délégation Nodirbek Shavkatov (Modern MMA, Bronze) L'un des principaux finalistes de l'équipe hôte

Expertise sportive : Quelle est la valeur de cette victoire sur le pays hôte ?

Conclusions des experts et analystes des arts martiaux orientaux :

Le facteur local et la gestion de la pression : Le Japon est considéré comme le berceau du karaté ; triompher sur un tatami local face à un combattant japonais, sous la pression des arbitres et du public, témoigne de la grande maîtrise et de la volonté de fer de l'athlète ;

Une nouvelle étape pour l'école de karaté : L'école ouzbèke de karaté a prouvé une fois de plus qu'elle s'est solidement établie parmi les leaders du continent asiatique ;

Impact fort sur le classement général : Remporter une médaille d'or dès les premiers jours des compétitions permet à notre délégation de poser les bases pour une place solide dans le top dix et parmi les leaders ;

Inspiration pour les autres athlètes : L'ascension de Rashidov au sommet du podium servira de motivation supplémentaire pour les autres membres de l'équipe nationale qui monteront sur le tatami, le ring ou le tapis.

Cette médaille d'or historique d'Abdulvahob Rashidov a procuré une fierté et une joie inoubliables à tous les fans de sport ouzbeks.

Selon vous, la victoire de notre compatriote Abdulvahob Rashidov, qui a battu l'hôte au Japon, patrie du karaté, est-elle l'une des plus grandes sensations de ces Jeux asiatiques ? Combien de médailles d'or pensez-vous que notre équipe nationale pourra remporter au total lors de ces compétitions ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle sur cette éclatante victoire du sport ouzbek avec tous vos amis et passionnés de sport !