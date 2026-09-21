Un Coran découvert à 18 mètres de profondeur près des côtes de Maurice (vidéo)

Le plongeur et photographe sud-africain Ian Haggerty a découvert un exemplaire du Coran près des côtes de Maurice, à environ 18 mètres sous la surface de l'océan. C'est ce qu'a rapporté MM News.

L'incident a eu lieu en avril 2023. Lors d'une plongée, Haggerty est tombé sur un livre ouvert au fond de la mer. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un magazine, mais a découvert plus tard qu'il s'agissait d'un exemplaire du Coran.

La vidéo diffusée montre le Coran ouvert au fond de la mer. Certaines sources indiquent que les pages ouvertes contenaient des versets de la sourate « Al-A'raf » concernant le prophète Noé et son peuple.

Haggerty lui-même a déclaré qu'il ne savait pas comment le Coran s'était retrouvé au fond de la mer ni combien de temps il y était resté. Il a laissé le livre tel qu'il l'a trouvé. Lorsqu'il est revenu au même endroit une semaine plus tard, le Coran n'y était plus.

La vidéo montrant l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cependant, la durée de présence du Coran au fond de la mer et la manière dont il y est arrivé restent inconnues à ce jour.