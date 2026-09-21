«Je recommencerai pour une grosse somme» : Mahmud Muradov commente sa défaite face à Dolidze

L'Ouzbek célèbre combattant de MMA et ancienne star de l'UFC, Mahmud Muradov, s'est exprimé pour la première fois devant ses fans avec une déclaration ouverte et sans détour après son combat très médiatisé en Géorgie. Lors du tournoi «HYPE Georgia» qui s'est tenu le 19 septembre à Tbilissi, il a affronté Roman Dolidze, combattant redoutable de l'UFC, dans un duel de grappling, s'inclinant avant la limite. Suite aux vives discussions suscitées par cette défaite inattendue sur les réseaux sociaux, Muradov a clarifié la situation dès son retour à Prague.

Soulignant qu'il n'avait subi aucune blessure grave et qu'il reprenait immédiatement l'entraînement, l'athlète n'a pas caché que le grappling n'était pas sa discipline, qu'il s'agissait de sa première expérience dans ce sport et que la principale raison de son acceptation du combat était une rémunération financière importante : «Je veux dire une chose : oui, nous avons perdu. Mais je ne suis pas un grappler. Il y avait une offre avec une très bonne rémunération contre un bon adversaire et nous avons accepté. S'il y a une autre offre similaire, je l'accepterai à nouveau. Parce que c'est du sport. S'ils paient autant, je suis prêt à affronter n'importe quel adversaire».

Alors, quel impact cette prise de risque dans une discipline inconnue aura-t-elle sur la réputation de Muradov en MMA, pourquoi les fans le soutiennent-ils, et quand aura lieu le prochain vrai combat de notre compatriote ?

«Retour sans blessure, gros cachet et premier test» : 5 points clés de la déclaration de Muradov

Les faits principaux révélés par Mahmud Muradov après l'affrontement médiatisé de Tbilissi :

Retour en toute sécurité à Prague : Le combattant est arrivé dans la capitale tchèque après le tournoi de Tbilissi et a confirmé qu'il était en bonne santé et n'avait subi aucune blessure ;

Reconnaissance courageuse de la défaite : Muradov n'a pas cherché d'excuses, reconnaissant ouvertement la supériorité de son adversaire Roman Dolidze et sa propre défaite ;

Débuts en grappling : Mahmud a souligné que c'était la première fois de sa carrière professionnelle qu'il participait à un combat selon les règles pures du grappling (lutte au sol basée sur des techniques d'étranglement et de soumission) ;

Reconnaissance ouverte du facteur financier : Le fait qu'une très grosse rémunération ait été proposée pour ce combat a été la raison principale de sa participation ;

Disponibilité pour de futures offres : Muradov a fait savoir qu'il était ouvert à affronter n'importe quel sport ou adversaire puissant si les organisateurs proposaient à nouveau des conditions financières attractives.

HYPE Georgia : La confrontation entre Mahmud Muradov et Roman Dolidze

Détails de la compétition de Tbilissi et profils des combattants :

Critères et indicateurs Mahmud Muradov (Ouzbékistan) Roman Dolidze (Géorgie) Sport de base principal MMA classique, kickboxing, techniques de frappe Grappling, jiu-jitsu (Champion d'Europe ADCC) Format du combat Grappling pur (Sans frappes, lutte uniquement) Règles du grappling pur Expérience en combat Premier combat de grappling de sa carrière Vainqueur de nombreux tournois internationaux de lutte Tournoi et date HYPE Georgia, 19 septembre 2026 HYPE Georgia, 19 septembre 2026 Résultat du combat Défaite avant la limite (Soumission) Victoire avant la limite Objectif et facteur principal Gros cachet et test dans une nouvelle discipline Victoire contre un adversaire renommé dans son pays

Expertise MMA et arts martiaux : Pourquoi la décision de Muradov est-elle courante dans le business du sport ?

Conclusions des analystes sportifs et des experts en arts martiaux :

Déséquilibre des styles : Mahmud Muradov est naturellement un «striker» (combattant utilisant les coups de pied et de poing) ; Roman Dolidze, quant à lui, est un champion international de grappling depuis le début de sa carrière. Par conséquent, dans des règles de lutte sans frappes, les chances du Géorgien étaient nettement plus élevées dès le départ ;

Aucun impact sur le palmarès MMA : Ce combat n'est pas inclus dans les statistiques officielles de MMA (arts martiaux mixtes) ; s'agissant d'une rencontre commerciale de démonstration de grappling, le classement de Muradov n'est nullement affecté ;

Honnêteté professionnelle et pragmatisme : De nombreux combattants tentent de blâmer les arbitres après une défaite, mais la réponse sincère de Mahmud, «je ne suis pas un grappler, c'est du business pour l'argent», a été accueillie avec respect par les fans ;

Absence de risque de blessure : Le combat sans frappes a permis à Muradov de s'en sortir sans blessures graves, ce qui garantit sa préparation rapide pour ses prochains combats dans les ligues majeures de MMA.

Cette déclaration de Mahmud Muradov a prouvé une fois de plus que le sport moderne n'est pas seulement une question de titres, mais aussi un grand business et un terrain pour se tester dans de nouveaux défis.

Selon vous, est-il juste que les combattants de MMA prennent des risques dans des sports qui leur sont inconnus pour de l'argent ? Comment évaluez-vous l'honnêteté et la reconnaissance courageuse de Mahmud Muradov après sa défaite ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette actualité intéressante pour les fans de sport ouzbek avec tous vos amis et fans de MMA !