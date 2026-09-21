Lors du tournoi de football des XXe Jeux asiatiques qui se déroule sur les pelouses japonaises, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan a fait preuve d'une volonté sans faille et d'un grand talent, se qualifiant pour la phase à élimination directe avant la fin du calendrier. Sous la direction de l'experte lituanienne Kotrina Kulbite nos joueuses ont affronté l'équipe de Hong Kong lors de la 3e journée décisive de la phase de groupes, remportant une victoire spectaculaire 2-1 au terme d'un match dramatique. Si Diyoraxon Habibullayeva a ouvert le score à la 35e minute, Chang Chung a rétabli l'équilibre en début de seconde période, intensifiant la pression.

Cependant, à la 90+2e minute, Maftuna Shoyimova a transformé avec sang-froid un penalty contesté, offrant à notre équipe 3 points précieux. Après avoir fait match nul contre des équipes puissantes du continent comme les Philippines et la Chine, nos représentantes terminent à la 2e place avec 5 points et valident leur ticket pour les quarts de finale.

Alors, comment les protégées de Kotrina Kulbite ont-elles surmonté la pression de Hong Kong, quel a été l'impact du penalty des arrêts de jeu sur le moral de l'équipe, et le football féminin ouzbek peut-il intégrer le dernier carré asiatique ?

« Le talent de Habibullayeva, le penalty des dernières secondes et une série d'invincibilité » : 5 étapes clés vers les quarts de finale

Points forts du match de l'équipe féminine d'Ouzbékistan contre Hong Kong et résultats du groupe :

Parcours sans défaite : L'équipe nationale a enregistré des nuls méritoires contre les Philippines et la Chine, multiples championnes et participantes continentales, et a battu Hong Kong ;

Ouverture du score à la 35e minute : La meilleure buteuse de l'équipe, Diyoraxon Habibullayeva, a ouvert le score en première mi-temps, plaçant nos représentantes en tête ;

But égalisateur et pression subie : À la 55e minute, la représentante de Hong Kong, Chang Chung, a égalisé (1-1), poussant les joueuses ouzbèkes à lancer des attaques décisives ;

Le penalty décisif à la 90+2e minute : La leader de l'équipe, Maftuna Shoyimova, a transformé avec précision un coup franc dans les derniers instants, inscrivant le but de la victoire ;

Phase à élimination directe et 5 points : L'Ouzbékistan a récolté 5 points en trois matchs, terminant à une honorable 2e place du groupe et se qualifiant pour les quarts de finale.

Jeux asiatiques : Statistiques du match entre l'Ouzbékistan et Hong Kong

Détails de la 3e journée et comparaison des résultats finaux du groupe :

Indicateurs et critères Équipe nationale d'Ouzbékistan Équipe nationale de Hong Kong Score final 2 1 Buteuses D. Habibullayeva (35'), M. Shoyimova (90+2' pen) Chang Chung (55') Points totaux dans le groupe 5 points (1 victoire, 2 nuls, 0 défaite) Hors zone de qualification Classement final dans le groupe 2e place (Qualifié pour les quarts) Éliminé du groupe Entraîneuse de l'équipe Kotrina Kulbite (Lituanie) Staff technique local Résultats précédents Nul contre les Philippines, nul contre la Chine Points perdus en qualifications

Expertise footballistique : Pourquoi ce résultat de l'équipe de Kotrina Kulbite est-il un exploit historique ?

Conclusions des analystes sportifs et experts nationaux du football :

Stabilité face à des géants comme la Chine et les Philippines : Tenir tête sans défaite aux équipes les plus puissantes du continent, la Chine et les Philippines (participantes à la Coupe du Monde), prouve que la tactique de l'entraîneuse Kulbite était bien pensée ;

Résilience émotionnelle et force mentale : À 1-1, alors qu'un nul pouvait compliquer la situation, tirer un penalty à la 90+2e minute exige un calme olympien ; Maftuna a réussi ce test avec brio ;

Harmonie entre attaque et défense : La vitesse de Diyoraxon Habibullayeva dans les duels et son activité sur les phases arrêtées rendent la ligne d'attaque ouzbèke dangereuse pour n'importe quel adversaire ;

Une nouvelle ère pour le football féminin : Cette victoire en Ouzbékistan est la preuve concrète que le développement du football féminin, la création d'infrastructures et l'attraction d'entraîneurs internationaux portent leurs fruits.

L'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan se prépare désormais pour le choc intense des quarts de finale des Jeux asiatiques vers les médailles.

Selon vous, notre équipe dirigée par Kotrina Kulbite peut-elle franchir l'obstacle des quarts de finale et monter sur le podium des Jeux asiatiques ? Comment évaluez-vous le sang-froid de Maftuna Shoyimova lors du penalty à la 90+2e minute ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette éclatante victoire de notre équipe nationale avec tous les passionnés de football et vos proches !