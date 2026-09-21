Une étape stratégique importante a été franchie pour accroître le prestige de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sur la scène internationale et élever la préparation physique des joueurs aux standards des meilleurs clubs européens. Selon le service de presse de la Fédération de football d'Ouzbékistan (UFA), le staff technique dirigé par l'entraîneur Fabio Cannavaro a été complété par deux experts italiens expérimentés. Silvano Cotti, physiothérapeute de renommée mondiale ayant travaillé avec l'équipe nationale d'Italie ainsi que des clubs prestigieux comme Milan, l'Inter, Chelsea et la Roma, a été recruté.

De plus, afin de renforcer le domaine de la nutrition sportive moderne et du métabolisme, le biologiste et nutritionniste Andrea Iuliano, qui a travaillé pour l'Udinese en Serie A et l'équipe nationale suisse U-21, a été engagé. Ces experts superviseront la récupération rapide, la prévention des blessures et le régime alimentaire des joueurs lors des stages et des matchs cruciaux.

Alors, qu'apportera l'arrivée de tels experts internationaux à l'équipe nationale d'Ouzbékistan ? Les standards européens permettront-ils aux joueurs locaux de maintenir un rythme élevé pendant 90 minutes, et ces changements dans le staff de Cannavaro seront-ils le facteur décisif pour la qualification à la Coupe du Monde ?

« Expérience des géants européens et approche scientifique » : Nouvelles forces dans le staff technique

Les experts rejoignant l'équipe nationale d'Ouzbékistan et leurs domaines de responsabilité :

Silvano Cotti — physiothérapeute de classe mondiale : Expert italien renommé, il a travaillé avec l'équipe nationale d'Italie, Chelsea à Londres, l'Inter et Milan, la Roma, ainsi que les équipes nationales de Chine, assurant la récupération des plus grandes stars ;

Andrea Iuliano — nutritionniste sportif : Biologiste et nutritionniste ayant travaillé pour l'Udinese en Serie A et l'équipe nationale suisse U-21, il élaborera un menu nutritionnel individuel pour chaque joueur ;

Réduction des risques de blessures : La mission principale des spécialistesest de prévenir les blessures musculaires des joueurs titulaires lors des calendriers chargés et des matchs de qualification cruciaux ;

Récupération fonctionnelle : Ramener l'organisme des joueurs à un état de préparation maximale en un temps record après les entraînements et les matchs officiels ;

Un saut qualitatif dans le système de Cannavaro : L'entraîneur principal insuffle le modèle de football moderne européen, basé sur un rythme élevé et une pression physique, grâce à ce groupe médical scientifique.

Staff technique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan : Carte de visite des nouveaux experts

Profil et fonctions des experts italiens renforçant le staff :

Indicateurs et critères Silvano Cotti (Italie) Andrea Iuliano (Italie) Spécialité et poste Physiothérapeute en chef Nutritionniste sportif (Biologiste) Équipes nationales travaillées Équipe nationale d'Italie, Équipe nationale de Chine Équipe nationale suisse U-21 Clubs travaillés Inter, Milan, Chelsea, Roma Représentant de la Serie A italienne Udinese Domaine de responsabilité principal État musculaire, rééducation et récupération rapide Menu, équilibre alimentaire et apport énergétique Avantages pour l'équipe Réduction drastique du nombre de blessures Stabilité physique élevée pendant 90+ minutes

Médecine sportive et expertise footballistique : Pourquoi ces nominations sont-elles révolutionnaires ?

Conclusions des analystes de football et des médecins du sport :

Intensité et endurance physique : Dans le football moderne, la victoire dépend non seulement de la maîtrise du ballon, mais aussi de la capacité à maintenir le pressing et la vitesse pendant 90 minutes ; le duo Cotti et Iuliano servira précisément à combler cette lacune ;

Forme sportive des stars : Pour des leaders comme Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, un centre de récupération professionnel était nécessaire pour gérer correctement leur force physique lors d'une saison chargée ;

Culture de nutrition basée sur la science : Un menu sportif correctement choisi minimise les risques de déshydratation, de fatigue musculaire et d'épuisement rapide chez les joueurs ;

Discipline européenne : L'exigence des spécialistes ayant travaillé dans des géants comme Chelsea et Milan renforcera la culture du respect du régime personnel en dehors des entraînements au sein de l'équipe nationale.

Ces nominations effectuées par Fabio Cannavaro montrent que l'équipe nationale d'Ouzbékistan travaille désormais, même en dehors du terrain, selon les standards des meilleures équipes européennes.

Selon vous, l'arrivée d'experts ayant travaillé à Milan et Chelsea mettra-t-elle fin au problème de fatigue physique de nos joueurs en seconde période ? Comment évaluez-vous cette nouvelle décision de Fabio Cannavaro ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle exclusive, cruciale pour les fans de notre équipe nationale, avec tous les passionnés de football !