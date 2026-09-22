Un requin de 3,5 mètres s'introduit dans un parc de Busan et stupéfie les visiteurs

Corée du Suddans le parc Bukhang Waterfront de la ville de Busan, un énorme requin venu de la mer nage dans un canal artificiel depuis quatre jours. Initialement estimé à 13 pieds, des examens ultérieurs ont confirmé qu'il mesurait environ 11 pieds 6 pouces, soit 3,5 mètres.

Le 18 septembre à 8h57, un citoyen en promenade a aperçu une forme sombre près du sentier public et a signalé le danger. La police maritime a alors déployé une équipe de sauvetage spécialisée, des bateaux côtiers et un navire de patrouille.

Des experts ont tenté pendant six heures de ramener le requin en mer. Cependant, après que l'Institut national des sciences halieutiques a averti que le forcer à sortir en eau peu profonde pourrait provoquer une attaque, l'opération a été interrompue à 15h15.

Le requin a été revu le 19 septembre et n'a toujours pas quitté le canal. Il fait surface environ toutes les 15 minutes pour montrer sa nageoire avant de replonger dans les profondeurs.

L'incident a provoqué un afflux massif de curieux dans le parc. Samedi, 8 800 personnes et dimanche, près de 10 000 personnes sont venues voir le requin. Certains sont même venus d'autres villes pour l'observer.

Pour des raisons de sécurité, des panneaux d'avertissement ont été installés dans le parc et le temps d'observation a été limité à 30 minutes. La police a également arrêté une personne qui jetait du poulet cru dans l'eau pour nourrir le requin.

Un petit poisson d'environ 90 centimètres a également été aperçu plus tard dans la partie profonde du canal. Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux suggèrent qu'il s'agit d'un bébé requin, mais les autorités ne l'ont pas confirmé.

Les experts supposent que la créature appartient à l'espèce du requin sombre ou du requin cuivré. L'administration de Busan a déclaré que le requin pourrait être entré dans la zone portuaire à la recherche de nourriture.

Actuellement, les autorités attendent qu'il retourne en haute mer grâce à la montée du niveau de l'eau, sans le forcer.