Les systèmes d'approvisionnement en eau des États-Unis ciblés par des pirates

Plus d'un millier de fournisseurs de services d'eau et d'assainissement aux États-Unis sont confrontés à une grave menace cybernétique en raison de logiciels malveillants capables de voler les identifiants et les sessions actives de leurs employés. Selon ixbt.com, une étude menée par la société de cybersécurité SpyCloud a révélé que les infrastructures critiques sont vulnérables à des intrusions relativement faciles. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Les experts soulignent que, bien que les logiciels malveillants de type infostealer ne soient pas nouveaux, leur prolifération permet aux pirates d'accéder facilement aux réseaux sans même utiliser d'outils d'AI. SpyCloud a analysé une base de données de plus de 66 000 systèmes exposés appartenant à près de 10 000 organisations enregistrées auprès de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Selon les résultats de l'étude, près de 20 % des fournisseurs examinés, soit 1 787 organisations, ont vu les données de leurs employés dérobées par des logiciels malveillants. Au moins 250 d'entre eux ont exposé des informations permettant un accès direct aux réseaux opérationnels et aux systèmes de contrôle à distance des flux d'eau et des pompes.

Chaîne d'approvisionnement et vulnérabilités uniques

Au cours de l'analyse, il a été découvert qu'un appareil sur le réseau d'un fournisseur de technologies de mesure, dont le nom n'a pas été divulgué, était également infecté. Via cet appareil, les mots de passe de 167 entreprises de services publics utilisant cette technologie ont été volés. Jason Lancaster, représentant de SpyCloud, a souligné qu'une telle faille unique a permis aux criminels de s'infiltrer dans des centaines d'organisations non liées entre elles.

Les logiciels infostealer volent non seulement les mots de passe enregistrés, mais aussi les jetons de session qui indiquent qu'un utilisateur est actif sur le système. Cela permet aux pirates de se connecter en tant qu'utilisateurs légitimes et de contourner les systèmes d'authentification multifacteur (MFA). Les criminels échangent ces données sur des plateformes spécialisées.

Autres menaces sur l'infrastructure et conclusions

Cette étude a été publiée après une série de cyberattaques contre des entreprises de distribution d'eau aux États-Unis. Les cercles gouvernementaux lient ces attaques à des groupes liés à l'Iran. Cependant, les experts de SpyCloud ont déclaré n'avoir trouvé aucune preuve que des mots de passe volés aient été utilisés dans les attaques liées à l'Iran.

Dans ces cas, le problème était davantage lié à des vulnérabilités telles que les contrôleurs physiques et les mots de passe par défaut des paramètres d'usine. Néanmoins, les experts soulignent que le vol de mots de passe reste l'un des principaux facteurs menaçant la sécurité des infrastructures critiques et que le secteur de l'eau doit prêter attention à tous ces risques simultanément.