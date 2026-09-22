Résultats de la 6e ronde de l'Olympiade d'échecs et choc au sommet contre la Chine au 7e tour !

L'Olympiade d'échecs, qui se déroule dans la ville antique et dynamique de Samarcande, marque une nouvelle ère dorée pour les échecs ouzbeks. À l'issue d'une 6e ronde dramatique et intense, l'équipe masculine d'Ouzbékistan, menée par Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov, a remporté une victoire historique et courageuse de 2,5 à 1,5 contre l'Inde, grand favori du tournoi. Grâce à ce succès, nos représentants sont devenus les seuls leaders du classement mondial avec 12 points, faisant un pas de géant vers les médailles d'or. L'équipe d'Ouzbékistan-2 a également écrasé l'Espagne 2,5 à 1,5, tandis que notre troisième équipe s'est inclinée de justesse face à l'Australie (1,5 à 2,5).

Dans les compétitions féminines, malgré la défaite de notre première équipe face à la Géorgie, les équipes d'Ouzbékistan-2 et d'Ouzbékistan-3 ont remporté des victoires convaincantes respectivement contre la Macédoine du Nord et la Suède. Après la 6e ronde, la Chine et notre voisine, le Kazakhstan, dominent le tournoi féminin avec 12 points chacune. Désormais, la 7e ronde, décisive pour le sort de la compétition, nous attend : l'équipe d'Ouzbékistan-1, classée 1ère, affrontera la puissante Chine dans un duel acharné sur l'échiquier !

Alors, les grands maîtres ouzbeks pourront-ils stopper la machine chinoise sur les échiquiers de Samarcande, l'équipe féminine du Kazakhstan pourra-t-elle conserver sa place sur le podium, et comment la 7e ronde résoudra-t-elle l'intrigue du championnat ?

«de l'Inde La défaite de l'Inde, 12 points et la bataille contre la Chine : les 5 points clés de la 6e ronde

Les indicateurs officiels les plus importants de la 6e ronde de l'Olympiade de Samarcande-2026 :

Super victoire sur l'Inde : L'équipe d'Ouzbékistan-1 a surpris le géant mondial des échecs avec un score de 2,5:1,5, prenant la tête absolue du tournoi ;

L'équipe masculine d'Ouzbékistan, leader incontesté : 6 victoires en 6 matchs, 12 points d'équipe et 19,5 points aux échiquiers, notre équipe est seule en tête du classement ;

« Défaite espagnole » pour l'Ouzbékistan-2 : Nos jeunes ont balayé la grande équipe d'Espagne 2,5:1,5, recevant les applaudissements des fans ;

La Chine et le Kazakhstan au classement féminin : Dans la division féminine, les équipes de Chine et du Kazakhstan partagent les première et deuxième places avec 12 points chacune ;

La 7e ronde équivaut à une finale : L'Ouzbékistan et la Chine, occupant les 1ère et 2ème places du classement masculin, s'affronteront lors de la 7e ronde.

Samarcande-2026 : Classement général après la 6e ronde (Top 10)

Comparaison des performances des équipes masculines et féminines :

Rang Équipes masculines (TB1 / TB2 / TB3) WEBP Équipes féminines (TB1 / TB2 / TB3) WEBP 01 Ouzbékistan (12 pts / 141 / 19,5) Chine (12 pts / 151,5 / 20,5) 02 Chine (11 pts / 138 / 18,5) Kazakhstan (12 pts / 135,5 / 18,5) 03 Arménie (11 pts / 108 / 17) Inde (10 pts / 128 / 18,5) 04 France (10 pts / 116,5 / 17,5) Bulgarie (10 pts / 124 / 19) 05 Pays-Bas (10 pts / 114,5 / 16) Allemagne (10 pts / 116,5 / 16,5) 06 Turquie (10 pts / 114 / 17,5) Suisse (10 pts / 116 / 18) 07 Inde (10 pts / 113 / 16) Arménie (10 pts / 116 / 17,5) 08 Grèce (10 pts / 111 / 18) Pologne (10 pts / 114 / 17) 09 Allemagne (10 pts / 108 / 16) Azerbaïdjan (10 pts / 112 / 17,5) 10 Angleterre (10 pts / 106 / 16,5) Géorgie (10 pts / 109,5 / 18)

(Note : TB1 — points de match, TB2 — coefficient Sonneborn-Berger, TB3 — points aux échiquiers)

Résultats de la 6e ronde et affiches brûlantes de la 7e ronde

Calendrier des matchs des équipes d'Ouzbékistan :

Résultats des matchs de la 6e ronde : Hommes : Ouzbékistan-1 2,5:1,5 Inde | Espagne 1,5:2,5 Ouzbékistan-2 | Australie 2,5:1,5 Ouzbékistan-3 Femmes : Géorgie 3,5:0,5 Ouzbékistan-1 | Macédoine du Nord 0,5:3,5 Ouzbékistan-2 | Suède 1,5:2,5 Ouzbékistan-3

Affiches de la 7e ronde (Chocs centraux) : Hommes : Ouzbékistan-1 — Chine (Duel pour les 1ère et 2ème places) | Ouzbékistan-2 — France | Ouzbékistan-3 — Afrique du Sud Femmes : Ouzbékistan-1 — Slovénie | Ouzbékistan-2 — Tadjikistan | Ouzbékistan-3 — Pérou



Expertise échiquéenne : Pourquoi le duel Ouzbékistan-Chine est-il considéré comme la « Finale d'Or » ?

Conclusions des experts internationaux de la FIDE et analystes renommés :

La suite du triomphe de Chennai : Les grands maîtres ouzbeks, vainqueurs de l'or à l'Olympiade de Chennai, jouent à domicile à Samarcande et sont donc soumis à une double pression et responsabilité ; la victoire sur l'Inde a donné des ailes mentales à l'équipe ;

Le style pragmatique de la Chine : L'équipe chinoise est agressive avec les pièces blanches et s'appuie sur une défense très solide avec les noirs ; lors de la 7e ronde, la préparation d'ouverture de Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov aux 1er et 2ème échiquiers décidera du sort de tout le match ;

Supériorité des coefficients : L'Ouzbékistan n'est pas seulement le plus fort en termes de points, mais aussi en termes de coefficient Sonneborn-Berger (141), le plus important de l'Olympiade ; cela donne à notre équipe l'avantage du tournoi même en cas de match nul ;

La sensation des femmes d'Asie centrale : Dans le groupe féminin, le Kazakhstanqui accumule 12 points à égalité avec la Chine, montre que le niveau des échecs féminins dans la région est désormais égal à l'élite mondiale.

Sur les 64 cases de Samarcande, les plus grandes batailles de l'intelligence humaine ont lieu et le drapeau de l'Ouzbékistan conquiert à nouveau le sommet du podium.

Selon vous, quel sera le score de la victoire de l'Ouzbékistan sur la Chine lors du « Match d'Or » de la 7e ronde ? Nodirbek Abdusattorov et nos garçons pourront-ils conserver la coupe d'or de l'Olympiade à Samarcande ? Laissez vos pronostics et vœux personnels dans les commentaires et partagez cette analyse brûlante sur le succès historique de notre équipe nationale avec tous les passionnés d'échecs !