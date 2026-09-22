Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'Argentine

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Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'Argentine

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, se prépare pour son dernier match sous le maillot national. L'attaquant de l'Inter Miami a confirmé qu'il porterait un maillot spécial lors du match d'adieu contre le Bénin, qui devrait marquer la fin de son illustre carrière internationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le joueur de 39 ans avait officiellement annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière internationale après sa brillante participation à sa sixième Coupe du Monde. Convoqué spécialement par le sélectionneur Lionel Scaloni, l'attaquant défendra les couleurs de l'Argentine pour la dernière fois le 6 octobre au stade Monumental face au Bénin.

Match d'adieu historique et maillot spécial

Ce match amical est prévu comme un hommage unique dédié aux immenses services rendus par le joueur légendaire sur la scène internationale. Des millions de fans à travers le monde, y compris les supporters ouzbeks, attendent cette soirée riche en émotions avec une grande impatience.

Mardi, Lionel Messi a dévoilé sur ses réseaux sociaux le maillot spécial dédié à cette date importante. Dans une vidéo publiée sur Instagram, la tenue conçue spécialement pour le match de l'équipe nationale est présentée, accompagnée de la mention « Dernier match… Le maillot d'une vie » .

Un héritage immense couvrant deux décennies

Au cours de ses plus de vingt ans de carrière en équipe nationale, Lionel Messi a disputé 207 matchs avec l'Argentine. Il détient actuellement tous les records majeurs, étant le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, avec 125 buts et 68 passes décisives.

Son palmarès international constitue également une véritable page de l'histoire du football. Il comprend la médaille d'or olympique de 2008, les victoires en Copa América en 2021 et 2024, ainsi que la Finalissima 2022.

Cependant, l'héritage international du joueur a été consolidé par la victoire lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Héros du tournoi, ce match d'adieu de Lionel Messi devrait marquer la fin de l'un des chapitres les plus brillants de l'histoire du sport.

Lionel MessiArgentineInter MiamiFootballMatch Bénin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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