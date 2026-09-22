Un blogueur Pokémon de 12 ans décède après une bataille contre le cancer

Avery Garcia, un enfant de 12 ans qui a rassemblé une large audience sur les réseaux sociaux en créant du contenu sur Pokémon aux États-Unis, est décédé après une bataille de près de huit ans contre le cancer.

Sur Internet, Avery the Poke Kid connu sous ce nom, a rendu son dernier souffle le vendredi 18 septembre à 19h00. Ses parents, Christian Garcia et Rebecca Rosa-Valentin, ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Selon ses parents, Avery avait récemment été transféré dans un centre de soins palliatifs. Il avait reçu un diagnostic de pancréatoblastome de stade quatre, une tumeur rare du pancréas, alors qu'il était très jeune.

La famille, résidant à Everett dans l'État de Washington, espérait passer encore quelques mois avec leur enfant. Cependant, le 18 septembre, ils l'ont emmené à l'hôpital pour un contrôle de routine et la situation a évolué beaucoup plus rapidement que prévu.

La famille a partagé que les derniers souvenirs avec Avery ont été créés dans l'un de ses endroits préférés de l'hôpital : le jardin sur le toit.

Avery a été diagnostiqué avec un pancréatoblastome en 2019. Pour tenter de lui sauver la vie, une intervention chirurgicale complexe a été réalisée. L'opération a nécessité l'ablation du pancréas, de la vésicule biliaire, de la rate, du duodénum, d'une partie du foie, d'une partie de l'estomac et de plusieurs pieds de l'intestin grêle.

Par la suite, l'enfant a eu besoin de soins médicaux constants. Il avait déjà été admis deux fois en soins palliatifs auparavant.

Malgré cela, Avery tirait une grande joie de sa passion : collectionner des cartes Pokémon et créer des vidéos à ce sujet. Au cours de la dernière année, il a gagné une large audience grâce à ses vidéos consacrées à l'ouverture de paquets Pokémon et à la présentation de sa collection.

Il comptait plus de 600 000 abonnés au total sur Instagram, YouTube, TikTok et Facebook.

Avery utilisait également sa passion pour aider d'autres enfants. Il apportait des cartes Pokémon aux enfants hospitalisés pour partager ce plaisir avec eux.

Début septembre, Avery a réalisé un autre grand rêve en atteignant les 100 000 abonnés sur YouTube.

Ses parents ont souligné qu'ils s'étaient battus aux côtés de leur enfant pendant près de huit ans et ont exprimé leur souhait de rester en famille durant cette période difficile suivant son décès.

Ils ont également remercié les abonnés d'Avery sur les réseaux sociaux, affirmant qu'ils avaient apporté une grande joie et un soutien précieux à leur fils.

La famille a demandé le respect de leur vie privée en ces jours douloureux. Ils ont souligné qu'être les parents d'Avery a été l'un des plus grands bonheurs et honneurs de leur vie.