Lamine Yamal s'exprime sur les fausses rumeurs et la pression médiatique

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Lamine Yamal s'exprime sur les fausses rumeurs et la pression médiatique

FC Barcelone La jeune star de l'équipe, Lamine Yamal, s'est exprimée ouvertement sur la manière dont il gère les fausses informations circulant sur sa vie privée et professionnelle, ainsi que l'attention médiatique constante. Comme le rapporte Goal.com, le membre de l'équipe nationale d'Espagne a admis qu'il avait eu du mal à accepter ces réactions négatives au début, mais qu'avec le temps, il a appris à ignorer le bruit extérieur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Au cours de la saison actuelle FC Barcelone Auteur de performances exceptionnelles, le talentueux joueur, qui a marqué 7 buts en seulement sept matchs de La Liga, est naturellement au centre de l'attention mondiale. À mesure que sa renommée grandit, il doit lutter contre un flux incessant de rumeurs quotidiennes et de controverses inutiles. Cependant, le prodige du club catalan surmonte ces épreuves avec professionnalisme.

Pression médiatique et fausses informations

Dans une interview accordée à L'Équipe, le jeune footballeur a évoqué ses relations avec la presse et son adaptation au fil du temps. Selon lui, au début de sa carrière, le flux constant d'informations infondées et fausses l'a profondément blessé et il ne parvenait pas à les comprendre.

« Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas, car la plupart des controverses ou des rumeurs sur moi étaient fausses. On m'a toujours surveillé comme ça ! Je me demandais : "Mais je n'ai pas fait ça, pourquoi disent-ils ça ?" », se souvient Lamine Yamal.

Intérêt commercial et approche mature

Avec le temps, le joueur a compris que son nom suscite naturellement un immense intérêt commercial. Il a réalisé que certains représentants des médias inventent des histoires uniquement dans le but d'exploiter sa grande popularité mondiale.

C'est pourquoi il voit désormais ces situations sous un angle totalement différent. Yamal souligne que le plus important est que sa mère soit tranquille et sache que ces informations sont fausses. Si ses proches connaissent la vérité, les bavardages des autres ne l'inquiètent absolument pas.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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