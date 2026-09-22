Le muezzin de la Masjid al-Haram, Cheikh Ibrahim al-Madani, est décédé

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Le muezzin de la Masjid al-Haram, Cheikh Ibrahim al-Madani, est décédé

Le muezzin de la Masjid al-Haram, Cheikh Ibrahim bin Adil al-Madani, est décédé le 21 septembre à l'âge de 51 ans. Son décès Arabie saouditea également été annoncé par la chaîne de télévision officielle « Al-Ekhbariya ».

Cheikh Ibrahim al-Madani est né en 1976 à Médine dans une famille religieuse. Il a étudié les sciences coraniques. Il a commencé sa carrière de muezzin à l'âge de 15 ans dans une mosquée de quartier à Médine. Plus tard, il a fait une pause dans ses activités de muezzin en raison de ses études et de son travail d'enseignant.

Il a repris l'appel à la prière en 2007-2008 dans une autre mosquée de Médine. En 2017-2018, il a été officiellement nommé muezzin de la Masjid al-Haram.

Cheikh Ibrahim al-Madani était l'un des 24 muezzins principaux de la Masjid al-Haram. Il était particulièrement connu pour son appel à la prière de l'aube (Fajr), les takbirs de l'Aïd, ainsi que pour sa mission de transmettre les takbirs de l'imam aux fidèles.

Il est rapporté que son dernier appel à la prière à la Masjid al-Haram a été le premier appel de la prière de l'aube le 21 septembre. Il est décédé quelques heures après cet appel.

La cause exacte du décès de Cheikh Ibrahim al-Madani Arabie saoudite n'a pas encore été communiquée par les sources officielles.

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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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