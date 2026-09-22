La capitaine de l'équipe d'Italie féminine U-20 s'exprime avant la demi-finale contre l'Espagne

Les phases décisives de la Coupe du Monde féminine U-20 se poursuivent. Dans une interview exclusive accordée à Repubblica, Azzurra Gallo, capitaine de l'équipe italienne qui affrontera l'Espagne en demi-finale, a évoqué l'état d'esprit de l'équipe, les résultats obtenus et les enjeux actuels du football féminin. Selon elle, atteindre ce stade est déjà un exploit extraordinaire pour l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Azzurra Gallo a souligné qu'elle ressent profondément la responsabilité du capitanat, tant sur le terrain qu'en dehors. À son avis, le rôle de capitaine ne se limite pas aux performances techniques, mais exige également des relations humaines avec ses coéquipières. Elle a également noté que la confiance mutuelle et la solidarité des joueuses ont renforcé l'équipe.

Solidarité d'équipe et atmosphère de compétition

La capitaine, qui a souligné la grande cohésion au sein de l'équipe italienne, a également évoqué la manière dont les filles passent leur temps libre. Selon elle, jouer au tennis de table, au jeu de cartes Burraco et prendre les repas ensemble crée une énergie particulière dans le groupe. Dans ces moments-là, le temps semble s'arrêter et l'équipe devient une véritable famille.

Au cours de l'entretien, les problèmes du football féminin et les perspectives d'avenir ont également été abordés. Gallo a exprimé son souhait de voir un jour une femme à la tête de la Fédération de football. Elle a souligné que, malgré le développement rapide du football féminin, beaucoup reste à faire pour combler l'écart salarial avec les collègues masculins.

Nouvelles règles de la FIFA et match contre l'Espagne

Parallèlement, les nouvelles règles de la FIFA ont été saluées. L'obligation désormais imposée à chaque équipe nationale féminine d'avoir une femme comme entraîneur principal ou adjointe permet aux joueuses de mieux s'exprimer. Elle a souligné l'excellente relation avec l'entraîneur Matteucci et l'entraîneuse adjointe Lisi.

En évoquant la force de l'adversaire de demain, l'Espagne, la capitaine italienne a affirmé qu'elles n'avaient pas peur. Bien qu'elles soient très fortes, les Italiennes sont prêtes à offrir une résistance digne de ce nom. Dans le vestiaire, au son du reggaeton et de la musique espagnole, l'équipe se prépare dans la bonne humeur et avance vers le titre de championne.