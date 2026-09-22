La capitaine de l'équipe d'Italie féminine U-20 s'exprime avant la demi-finale contre l'Espagne

·10·Sport
La capitaine de l'équipe d'Italie féminine U-20 s'exprime avant la demi-finale contre l'Espagne

Les phases décisives de la Coupe du Monde féminine U-20 se poursuivent. Dans une interview exclusive accordée à Repubblica, Azzurra Gallo, capitaine de l'équipe italienne qui affrontera l'Espagne en demi-finale, a évoqué l'état d'esprit de l'équipe, les résultats obtenus et les enjeux actuels du football féminin. Selon elle, atteindre ce stade est déjà un exploit extraordinaire pour l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Azzurra Gallo a souligné qu'elle ressent profondément la responsabilité du capitanat, tant sur le terrain qu'en dehors. À son avis, le rôle de capitaine ne se limite pas aux performances techniques, mais exige également des relations humaines avec ses coéquipières. Elle a également noté que la confiance mutuelle et la solidarité des joueuses ont renforcé l'équipe.

Solidarité d'équipe et atmosphère de compétition

La capitaine, qui a souligné la grande cohésion au sein de l'équipe italienne, a également évoqué la manière dont les filles passent leur temps libre. Selon elle, jouer au tennis de table, au jeu de cartes Burraco et prendre les repas ensemble crée une énergie particulière dans le groupe. Dans ces moments-là, le temps semble s'arrêter et l'équipe devient une véritable famille.

Au cours de l'entretien, les problèmes du football féminin et les perspectives d'avenir ont également été abordés. Gallo a exprimé son souhait de voir un jour une femme à la tête de la Fédération de football. Elle a souligné que, malgré le développement rapide du football féminin, beaucoup reste à faire pour combler l'écart salarial avec les collègues masculins.

Nouvelles règles de la FIFA et match contre l'Espagne

Parallèlement, les nouvelles règles de la FIFA ont été saluées. L'obligation désormais imposée à chaque équipe nationale féminine d'avoir une femme comme entraîneur principal ou adjointe permet aux joueuses de mieux s'exprimer. Elle a souligné l'excellente relation avec l'entraîneur Matteucci et l'entraîneuse adjointe Lisi.

En évoquant la force de l'adversaire de demain, l'Espagne, la capitaine italienne a affirmé qu'elles n'avaient pas peur. Bien qu'elles soient très fortes, les Italiennes sont prêtes à offrir une résistance digne de ce nom. Dans le vestiaire, au son du reggaeton et de la musique espagnole, l'équipe se prépare dans la bonne humeur et avance vers le titre de championne.

ItalieEspagneU-20FootballCoupe du Monde
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Kylian Mbappé sommé de ne plus parler du Ballon d'OrKylian Mbappé sommé de ne plus parler du Ballon d'OrHier, 23:37Lamine Yamal s'exprime sur les fausses rumeurs et la pression médiatiqueLamine Yamal s'exprime sur les fausses rumeurs et la pression médiatiqueHier, 23:15Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'ArgentineLionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'ArgentineHier, 23:10Comment Abduvohid Ne’matov a-t-il répondu aux critiques virulentes après la Coupe du Monde ?Comment Abduvohid Ne’matov a-t-il répondu aux critiques virulentes après la Coupe du Monde ?Hier, 21:58L'équipe nationale de futsal d'Ouzbékistan s'incline face aux Pays-Bas dans un match riche en butsL'équipe nationale de futsal d'Ouzbékistan s'incline face aux Pays-Bas dans un match riche en butsHier, 21:29Le magazine de boxe «The Ring» annonce le duel entre Javohir Ummataliyev et Shakur StevensonLe magazine de boxe «The Ring» annonce le duel entre Javohir Ummataliyev et Shakur StevensonHier, 19:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé