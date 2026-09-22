Une femme de 70 ans se réveille dans son cercueil un jour après sa mort

En Chine, des signes de vie ont été observés chez une femme de 70 ans dans un cercueil réfrigéré, un jour après que son décès a été prononcé. L'incident a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux.

Il s'est avéré que la femme, qui souffrait d'un cancer et d'une thrombose cérébrale, avait été déclarée morte et placée dans un cercueil réfrigéré. Cependant, le soir du 9 septembre, sa belle-fille a entendu un faible gémissement provenant du cercueil.

La femme a été immédiatement sortie du cercueil. Le 11 septembre, ses proches ont constaté qu'elle avait ouvert les yeux et repris partiellement conscience. Cependant, l'état de la personne âgée était grave et elle ne pouvait ni boire ni manger seule.

La femme, qui s'était réveillée de manière inattendue, est décédée à nouveau le soir même. Elle a été enterrée le 13 septembre.

Après la diffusion de l'affaire sur Internet, certains ont douté de son authenticité. Cependant, les proches de la défunte, les habitants locaux et le responsable du village ont confirmé l'événement.

Les médecins ont expliqué ce phénomène par « la mort apparente » . Dans un tel cas, les fonctions de l'organisme ralentissent considérablement, et la respiration ainsi que le pouls peuvent devenir extrêmement faibles. C'est pourquoi les spécialistes soulignent l'importance de respecter des critères médicaux stricts lors de la constatation d'un décès.