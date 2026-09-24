En Syrie, pays confronté aux défis sécuritaires les plus complexes du Moyen-Orient, un événement historique et sans précédent a eu lieu pour le système étatique et les forces de l'ordre. Le ministère syrien de l'Intérieur a annoncé la fin d'un cycle de formation extrêmement rigoureux de six mois au sein de l'Institut (académie) de police féminine, spécialement créé à At-Tal. Plus de 15 000 femmes syriennes à travers le pays ont postulé pour intégrer cette nouvelle institution militaire, et parmi elles, les 150 candidates ayant réussi la sélection la plus stricte sont devenues les premières diplômées.

Les exercices tactiques présentés lors de la cérémonie de remise des diplômes ont stupéfié les médias du monde entier : vêtues de costumes officiels noirs, de hijabs et de lunettes de soleil, les membres de cette unité spéciale ont démontré une grande maîtrise dans la protection des cortèges présidentiels et gouvernementaux contre les attaques armées, l'évacuation de personnalités VIP sous le feu, ainsi que le tir au pistolet en mouvement. Ces 150 officiers professionnelles seront désormais déployées dans toutes les unités provinciales du pays pour maintenir l'ordre public et mener des enquêtes spéciales et des opérations de sécurité liées aux femmes et aux enfants.

Alors, comment ces femmes policières, sélectionnées parmi 15 000 candidates, vont-elles transformer le système de sécurité syrien, que signifie leur implication dans la protection des cortèges, et comment cette réforme est-elle accueillie dans une société conservatrice ?

« Compétition de 15 000 personnes, protection VIP et académie d'At-Tal » : Les 5 points clés de la cérémonie

Faits et détails importants de la cérémonie de remise des diplômes historique en Syrie :

Remise des diplômes de la première académie de police féminine : Après 6 mois de formation militaire et spéciale intensive au nouvel institut d'At-Tal, 150 femmes ont terminé leur cursus ;

100 candidates pour 1 place : Plus de 15 000 femmes ont postulé pour l'admission à l'institut, marquant un niveau de compétition record ;

Maîtrise de la protection des cortèges et des VIP : Lors des démonstrations, les femmes ont exécuté avec brio des tactiques de riposte aux attaques avec des pistolets de combat et l'évacuation sécurisée de personnalités importantes vers des véhicules blindés ;

Harmonie entre image moderne et nationale : Les diplômées ont fait preuve de préparation au combat en portant des costumes noirs classiques, le voile national (hijab) et des lunettes tactiques noires ;

Mobilisation à travers tout le pays : Les nouveaux officiers seront déployés non seulement dans la capitale, mais aussi dans toutes les régions de Syrie pour assurer l'ordre public et accomplir des missions spéciales.

Forces de sécurité syriennes : Comparaison entre le système traditionnel et le nouveau corps de police féminin

Rôle et indicateurs des diplômées de l'institut d'At-Tal dans le système de protection de l'État :

Critères et orientations Structures standard précédentes Diplômées du nouvel institut de police féminin Sélection et envergure des candidates Réserve limitée et service militaire standard 150 agents les plus performantes sélectionnées parmi plus de 15 000 candidates Orientation de la formation Patrouille générale et service administratif passif Exercices de combat intensifs, armes à feu et sécurité des escortes VIP Apparence et équipement Uniforme de police standard Costume tactique noir, hijab et look spécial avec lunettes Protection des cortèges et contre les attaques Service de protection composé uniquement d'hommes Chaîne de combat opérationnelle formée par des femmes Champ d'activité Unités de patrouille habituelles Ordre public, affaires liées aux femmes et raids complexes Zone de déploiement Centre de la capitale Toutes les structures provinciales du ministère de l'Intérieur à travers le pays

Expertise militaire et sociale : Pourquoi une unité de police féminine est-elle vitale pour la Syrie ?

Conclusions des analystes internationaux de la sécurité et des orientalistes :

Problèmes délicats liés à la sécurité des femmes et des enfants : En Syrie, en reconstruction après des années de guerre, les fouilles et contrôles effectués par des policiers masculins dans les camps de réfugiés ou les secteurs civils provoquaient souvent des tensions religieuses et culturelles ; les femmes officiers comblent ce vide et assurent l'État de droit de manière subtile et efficace ;

Discipline de fer et sécurité VIP : L'intensité des exercices a montré que ces 150 femmes ne sont pas de simples employées de bureau, mais de véritables gardes du corps et spécialistes de niveau « spetsnaz » capables de prendre les bonnes décisions sous le feu dans des conditions extrêmes ;

Gagner la confiance de la population et intégration des femmes : Le fait que 15 000 femmes fassent la queue pour rejoindre la police montre la volonté des femmes syriennes de défendre la paix de leur pays les armes à la main ; c'est un signe important du processus de modernisation dans le monde arabe ;

Lutte contre les provocations et le terrorisme caché : Les forces radicales tentent souvent d'agir sous le masque des femmes ; le nouveau corps féminin aura le pouvoir d'agir plus rapidement et sans entraves que les agents masculins lors de l'interpellation et du contrôle des suspects.

La première cérémonie de remise des diplômes à At-Tal a montré au monde entier qu'une nouvelle ère de sécurité, professionnelle et fondée sur les valeurs nationales, a commencé dans le système intérieur syrien.

Selon vous, que pensez-vous du service des femmes dans les forces de sécurité et de maintien de l'ordre, notamment dans la protection VIP complexe et les raids ? Les 150 femmes sélectionnées parmi 15 000 candidates peuvent-elles aider à renforcer la paix en Syrie ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cet article sur ce changement historique au Moyen-Orient avec tous vos amis !