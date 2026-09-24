Astrolab et Interstellar Mapping recherchent des ressources en eau sur la Lune

La recherche de ressources stratégiques pour la future Moon Base prévue sur la surface lunaire a commencé. La société Astrolab a signé un accord de partenariat officiel avec Interstellar Mapping, spécialisée dans la cartographie des ressources souterraines. Cette initiative conjointe vise à préparer minutieusement les futurs programmes spatiaux de la NASA et à évaluer précisément les réserves naturelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les experts d'Interstellar Mapping analyseront en profondeur les couches souterraines du sol lunaire. Leur mission principale consiste à identifier les zones où la probabilité de présence de substances volatiles contenant de l'hydrogène et de couches de glace est la plus élevée. Il convient de noter qu'il s'agit de la première étape pratique pour cette entreprise dans le travail avec des missions lunaires à des fins commerciales.

Approche scientifique et processus de recherche

La recherche de ressources en eau sur la Lune ne se limite pas à choisir les zones les plus froides ou les plus sombres. Comme l'explique Andrew Hazelton, PDG d'Interstellar Mapping, la compréhension approfondie des processus thermiques sous la couche superficielle joue un rôle décisif pour déterminer où l'eau et la glace ont pu être préservées pendant une longue période.

Les données analytiques obtenues serviront de base à la navigation du rover moderne d'Astrolab, appelé FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform). Cet appareil intelligent sera capable de se déplacer selon les coordonnées indiquées et de prélever des échantillons de sol pour des analyses scientifiques.

Plans futurs et perspectives spatiales

Actuellement, l'une des étapes les plus importantes du projet, les processus de préparation pré-vol, touche à sa fin. Le module d'atterrissage Griffin-1 de la société Astrobotic a été choisi pour assurer l'arrivée réussie du rover au pôle sud lunaire. Cette mission est prévue dans le cadre du programme CLPS de la NASA et est programmée pour novembre de cette année.

Selon les experts, l'eau trouvée sur la surface lunaire ne suscite pas seulement un intérêt scientifique, mais sert également de matière première stratégique. À l'avenir, ces ressources seront utilisées pour ravitailler les engins spatiaux en carburant avant leur départ direct vers Mars et d'autres planètes lointaines. En conséquence, la base lunaire devrait devenir le principal « nœud de transit » de l'humanité dans l'espace lointain.