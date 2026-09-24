Astrolab et Interstellar Mapping recherchent des ressources en eau sur la Lune

·7·Technologie
Astrolab et Interstellar Mapping recherchent des ressources en eau sur la Lune

La recherche de ressources stratégiques pour la future Moon Base prévue sur la surface lunaire a commencé. La société Astrolab a signé un accord de partenariat officiel avec Interstellar Mapping, spécialisée dans la cartographie des ressources souterraines. Cette initiative conjointe vise à préparer minutieusement les futurs programmes spatiaux de la NASA et à évaluer précisément les réserves naturelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les experts d'Interstellar Mapping analyseront en profondeur les couches souterraines du sol lunaire. Leur mission principale consiste à identifier les zones où la probabilité de présence de substances volatiles contenant de l'hydrogène et de couches de glace est la plus élevée. Il convient de noter qu'il s'agit de la première étape pratique pour cette entreprise dans le travail avec des missions lunaires à des fins commerciales.

Approche scientifique et processus de recherche

La recherche de ressources en eau sur la Lune ne se limite pas à choisir les zones les plus froides ou les plus sombres. Comme l'explique Andrew Hazelton, PDG d'Interstellar Mapping, la compréhension approfondie des processus thermiques sous la couche superficielle joue un rôle décisif pour déterminer où l'eau et la glace ont pu être préservées pendant une longue période.

Les données analytiques obtenues serviront de base à la navigation du rover moderne d'Astrolab, appelé FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform). Cet appareil intelligent sera capable de se déplacer selon les coordonnées indiquées et de prélever des échantillons de sol pour des analyses scientifiques.

Plans futurs et perspectives spatiales

Actuellement, l'une des étapes les plus importantes du projet, les processus de préparation pré-vol, touche à sa fin. Le module d'atterrissage Griffin-1 de la société Astrobotic a été choisi pour assurer l'arrivée réussie du rover au pôle sud lunaire. Cette mission est prévue dans le cadre du programme CLPS de la NASA et est programmée pour novembre de cette année.

Selon les experts, l'eau trouvée sur la surface lunaire ne suscite pas seulement un intérêt scientifique, mais sert également de matière première stratégique. À l'avenir, ces ressources seront utilisées pour ravitailler les engins spatiaux en carburant avant leur départ direct vers Mars et d'autres planètes lointaines. En conséquence, la base lunaire devrait devenir le principal « nœud de transit » de l'humanité dans l'espace lointain.

AstrolabInterstellar MappingEau sur la LuneNASATechnologies spatiales
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'économie lunaire pourrait atteindre 566 milliards de dollars d'ici 2050L'économie lunaire pourrait atteindre 566 milliards de dollars d'ici 2050Hier 06:54Interlune lève 5 millions de dollars supplémentaires pour l'extraction d'hélium-3 sur la LuneInterlune lève 5 millions de dollars supplémentaires pour l'extraction d'hélium-3 sur la Lune16 septembre 15:27La NASA accepte des propositions pour développer de nouvelles technologies pour une base lunaireLa NASA accepte des propositions pour développer de nouvelles technologies pour une base lunaire9 septembre 20:54La NASA commence l'assemblage de la fusée super lourde SLS pour la mission lunaireLa NASA commence l'assemblage de la fusée super lourde SLS pour la mission lunaire5 septembre 11:25La NASA envoie trois nouveaux hélicoptères Skyfall sur MarsLa NASA envoie trois nouveaux hélicoptères Skyfall sur Mars31 août 01:00Firefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrésFirefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrés20 août 08:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra