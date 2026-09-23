Les secrets d'une ville engloutie il y a 700 ans sont révélés

Au Royaume-Uni, des traces de la ville médiévale de Shipden, engloutie sous la mer du Nord il y a environ 700 ans, ont été découvertes. Des plongeurs ont identifié et photographié 25 objets mystérieux façonnés par l'homme à quelques centaines de mètres de la côte de Cromer, dans le comté de Norfolk. L'information a été rapportée par Jam Press.

Il est indiqué que les structures en silex découvertes au fond de la mer datent du XIVe siècle. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'anciennes digues, d'une partie d'une jetée ou d'autres structures côtières.

La localité de Shipden a été progressivement submergée par les eaux de la mer du Nord au cours du XIVe siècle. Une violente tempête survenue en 1362 a presque entièrement détruit le littoral de la ville.

Des plongeurs britanniques ont photographié en détail les ruines de la ville engloutie pour la première fois et ont créé des modèles 3D numériques basés sur celles-ci. Cela permet aux experts d'étudier plus précisément les structures préservées sous la mer.

La découverte a permis de faire la lumière sur une autre légende célèbre. Parmi les habitants de Cromer, on raconte depuis longtemps que l'église Saint-Pierre se cache sous « Church Rock », le rocher de l'église.

Cependant, il s'est avéré que l'objet identifié par les plongeurs n'est pas une église, mais pourrait être une partie d'une fortification côtière médiévale. Cela renforce la probabilité que la célèbre légende ne corresponde pas à la réalité.

« Nous tous qui avons grandi à Cromer, nous avons grandi en entendant les histoires sur Church Rock. C'est pourquoi réaliser que cette légende pourrait être fausse est une étape importante. Nous étudions actuellement les documents médiévaux et les comparons avec les objets trouvés au fond de la mer. Pour l'instant, nous avançons des hypothèses plutôt que des conclusions définitives », a déclaré Peter Stibbons, président de la société des « Amis du musée de Cromer » et directeur du projet.

L'histoire de cette région comporte un autre événement intéressant. En 1888, le navire touristique « Victoria » a heurté un rocher sous-marin et a fait naufrage. Plus tard, les restes du navire, ainsi qu'une partie du rocher, ont été dynamités. L'objectif était d'éliminer l'obstacle qui pouvait gêner la navigation des navires.

Cependant, il est possible que des objets archéologiques précieux aient été endommagés lors de ces travaux.

« Notre intérêt initial était lié à la possibilité de trouver les restes du navire "Victoria". Mais le fait d'avoir aidé la communauté de Cromer à mieux comprendre l'histoire de Shipden a été une grande réussite pour nous. Il est possible que Church Rock ait été en réalité une fortification côtière. C'est pourquoi les recherches pour trouver l'église elle-même se poursuivront », a déclaré le plongeur principal Nick Schiller.

Les recherches sont menées dans le cadre du projet Alfred Savin avec le soutien du National Lottery Heritage Fund. Bien que la saison de plongée soit terminée, les scientifiques prévoient de poursuivre leurs recherches en 2027.

Les matériaux archéologiques trouvés et les modèles 3D créés sont en cours de préparation pour être exposés au musée de Cromer et présentés au public sur Internet.

Auparavant, il avait été rapporté qu'un navire contenant des découvertes précieuses avait été identifié sous l'eau au large des côtes écossaises. Ce navire, appartenant au roi Charles Ier d'Angleterre et d'Écosse, a coulé en 1633, et la valeur totale de la découverte, avec les objets royaux et les œuvres d'art à bord, pourrait dépasser 1 milliard de dollars.