Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a répondu aux questions des journalistes lors du sommet du football portugais à Lisbonne, abordant les critiques et ses prochains objectifs ambitieux. L'attaquant de 39 ans a évoqué l'atmosphère au sein de l'équipe et les changements d'entraîneur avant le début du match de Ligue des Nations de l'UEFA contre le Pays de Galles. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

En parlant de son retour à l'Estádio José Alvalade, où sa carrière professionnelle a débuté, le joueur expérimenté a souligné qu'il prend toujours autant de plaisir à défendre les couleurs de l'équipe nationale. Selon des informations relayées par ixbt.com et d'autres sources sportives internationales, Ronaldo a salué la nomination du nouvel entraîneur Jorge Jesus, se disant convaincu qu'il mènera l'équipe vers de nouveaux sommets.

Projets d'avenir et millième but

Abordant la question du cap des 1000 buts, l'un des sujets les plus brûlants du monde du football, Cristiano a déclaré qu'il visait cet objectif avec une grande passion, sans pour autant en faire une obsession. Selon lui, s'il parvient à marquer ce millième but historique sous le maillot de l'équipe nationale du Portugal, ce sera le point culminant de toute sa carrière.

L'attaquant, qui évolue actuellement au club saoudien d'Al-Nassr, a souligné qu'il ne vient pas en sélection pour son nom, mais pour apporter une réelle valeur ajoutée et aider l'équipe sur le terrain. « Je viens ici pour faire la différence et être un atout utile pour l'équipe », a-t-il ajouté.

Réponse aux critiques

Ronaldo a réagi avec le sourire aux rumeurs incessantes dans les médias concernant son avenir en équipe nationale et son âge. Il a affirmé qu'il ne prête aucune attention aux critiques négatives, préférant se concentrer sur l'immense amour et le soutien qu'il reçoit des fans du monde entier.

En réfléchissant à son avenir, la légende de 39 ans a admis qu'il sait que sa carrière touche à sa fin, mais qu'il préfère toujours vivre au jour le jour. Malgré les 4 matchs difficiles qui attendent l'équipe nationale dans les 15 prochains jours, il a assuré que l'équipe est parfaitement prête pour ces défis.