Dans l'arène de la diplomatie internationale et de la politique au Moyen-Orient, une nouvelle déclaration a attiré l'attention de la presse mondiale. Le président syrien Ahmad ash-Shara’a, participant à un événement organisé par le prestigieux Atlantic Council à New York, a évoqué l'ancien président américain Donald Trump et a révélé les détails de leur dialogue concernant la question des hauteurs du Golan occupées.

En réponse à la position de Trump sur la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan, le dirigeant syrien a rappelé lui avoir fait une proposition inattendue et ironique : « Lorsqu'il a parlé du fait que les hauteurs du Golan étaient sous souveraineté israélienne, j'ai dit : pourquoi ne donnez-vous pas le New Jersey aux Israéliens ? Les hauteurs du Golan ne vous appartiennent pas, mais le New Jersey est à vous. Autant que je sache, il y a beaucoup de démocrates là-bas qui ne votent pas pour Trump. Donc, ce ne serait pas une mauvaise idée de le donner aux Israéliens. Au moins, c'est un territoire qui lui appartient, alors que les hauteurs du Golan ne sont pas à M. Trump ».

Cette déclaration d'Ash-Shara’a a démontré une fois de plus que Damas ne fera aucun compromis sur la question de la souveraineté des territoires annexés et qu'elle maintient une position ferme contre toute pression extérieure. Alors, quel écho cette ironie diplomatique cinglante du dirigeant syrien aura-t-elle à Washington et à Tel-Aviv, comment fonctionnent les normes du droit international sur les hauteurs du Golan, et quel impact cette déclaration aura-t-elle sur les négociations de paix dans la région ?

« La proposition du New Jersey, les démocrates et la souveraineté du Golan » : 5 points clés de la déclaration

Points importants du discours d'Ahmad ash-Shara’a à l'Atlantic Council :

Révélation du dialogue avec Trump : Le président syrien a révélé avoir personnellement débattu avec Donald Trump au sujet des hauteurs du Golan ;

La proposition de donner le New Jersey : Ash-Shara’a a suggéré à Trump de donner aux Israéliens non pas la terre d'un autre État, mais un État américain lui-même ;

Ironie sur la politique intérieure américaine : Le dirigeant syrien a souligné qu'il y a beaucoup de démocrates dans le New Jersey qui ne votent pas pour Trump, justifiant cette proposition par un humour politique ;

« Les hauteurs du Golan ne sont pas à Trump » : Le chef de Damas a insisté sur le fait que les terres du Golan appartiennent exclusivement à la Syrie et que le président américain n'a aucun droit sur elles ;

Une tribune ouverte à New York : Ces propos incisifs ont été tenus devant l'auditoire de l'un des centres de réflexion les plus influents des États-Unis, l'Atlantic Council.

Les hauteurs du Golan et le débat sur la souveraineté territoriale : Comparaison des positions

Attitudes et approches des parties sur cette question géopolitique :

Critères et parties Position de Donald Trump et des États-Unis Position d'Ahmad ash-Shara’a et de la Syrie Vision du statut territorial Reconnaissance unilatérale de la souveraineté israélienne Territoire syrien indissociable reconnu par l'ONU Autorité de répartition des territoires Soutien par des décisions de politique étrangère « Personne n'a le droit de donner la terre d'un autre pays » Argument diplomatique Sécurité d'Israël et nécessité d'un contrôle stratégique « Si vous avez besoin de terres, que les États-Unis donnent leur propre État, le New Jersey » Dépendance à la politique intérieure Promesses électorales et intérêts du lobbying Ironie sur l'exemple des électeurs démocrates du New Jersey Condition finale Maintien de l'état d'annexion actuel Retour complet des troupes israéliennes à la ligne de 1974

Géopolitique et expertise en diplomatie internationale : Pourquoi cette déclaration a-t-elle fait sensation ?

Conclusions des analystes de politique internationale et des orientalistes :

Violation des limites de la diplomatie classique : Le fait que le président syrien, sur le territoire même des États-Unis et devant un cercle d'experts influents, accule l'ancien chef de la Maison Blanche avec de l'humour et une ironie logique est une manœuvre diplomatique inhabituelle ;

Accent sur les normes du droit international : Par sa phrase « Le New Jersey est à vous, le Golan n'est pas à vous », Ash-Shara’a a rappelé les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU : aucun État ne peut offrir le territoire légitime d'un autre État indépendant à une tierce partie ;

La voix indépendante de Damas : Cette sortie a montré que la nouvelle direction syrienne est capable de mener un débat égalitaire et tranchant avec les politiciens occidentaux, sans soumission ;

Signal à l'auditoire intérieur américain : Transformer les tensions entre Trump et les démocrates en un argument diplomatique sert à accroître la couverture médiatique de ce sujet aux États-Unis et à remettre la question du Golan à l'ordre du jour.

Cette déclaration d'Ahmad ash-Shara’a montre que les conflits territoriaux au Moyen-Orient resteront l'un des sujets les plus brûlants sur la scène internationale pendant longtemps.

Selon vous, la réponse d'Ahmad ash-Shara’a à Donald Trump concernant le New Jersey est-elle justifiée du point de vue du droit international ? Le conflit sur les hauteurs du Golan peut-il être résolu pacifiquement dans les prochaines années ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cet article exclusif qui révèle les coulisses de la grande géopolitique !