Le 8e tour de l'Olympiade d'échecs commence : analyse de tous les duels

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Le 8e tour de l'Olympiade d'échecs commence : analyse de tous les duels

La 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule à Samarcande, entre dans sa phase la plus intense et décisive : aujourd'hui se tiennent les rencontres cruciales du 8e tour qui détermineront les leaders de la compétition. L'attention de toute la communauté échiquéenne mondiale est particulièrement tournée vers le premier échiquier masculin, où l'équipe nationale d'Ouzbékistan (avec les noirs) affrontera l'Allemagne (avec les blancs), l'une des équipes les plus disciplinées et solides d'Europe.

Après avoir décroché un match nul héroïque de 2-2 contre la France au tour précédent, notre deuxième équipe, « Ouzbékistan-2 », affrontera cette fois un autre géant mondial : l'Angleterre. Notre troisième équipe masculine (« Ouzbékistan-3 ») se mesurera quant à elle à la talentueuse équipe de Suisse.

Les tournois féminins réservent également des défis très sérieux à nos équipes : après avoir écrasé la Slovénie 3,5-0,5 lors du 7e tour, notre équipe principale (Ouzbékistan-1) affrontera un représentant européen de taille : les Pays-Bas, tandis que l'Ouzbékistan-2 affrontera Cuba et l'Ouzbékistan-3 se mesurera à la Jamaïque. Par ailleurs, des chocs majeurs comme Inde-Azerbaïdjan, États-Unis-Serbie et France-Iran auront lieu sur les tables voisines.

Alors, nos garçons menés par Nodirbek Abdusattorov pourront-ils briser la défense de fer de l'Allemagne, nos jeunes pourront-ils stopper l'Angleterre et comment nos filles franchiront-elles l'obstacle néerlandais ?

« Le mur allemand, l'examen anglais et le duel néerlandais » : les 5 points clés du 8e tour

À Samarcande, les faits et détails les plus importants des appariements officiels du 8e tour :

  • Le combat central au premier échiquier : L'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan affrontera l'Allemagne, bien placée au classement, avec les pièces noires ;

  • Le test anglais pour l'Ouzbékistan-2 : Notre deuxième équipe, qui continue de créer la sensation, affrontera l'Angleterre, l'une des écoles les plus fortes au monde ;

  • L'opportunité de marquer des points pour l'Ouzbékistan-3 : Notre troisième équipe masculine se mesurera à la Suisse ;

  • Le combat acharné des femmes contre les Pays-Bas : Nos filles, menées par Afruza Hamdamova et Gulruhbegim Tohirjonova, testeront la solide équipe des Pays-Bas ;

  • Confrontation entre grands noms internationaux : Le tour verra des derbys continentaux comme Inde-Azerbaïdjan et États-Unis-Serbie.

Samarcande-2026 : appariements officiels et calendrier du 8e tour (Pairings Round 8)

Analyse des adversaires officiels de toutes nos équipes masculines et féminines :

Catégorie et échiquiers

Avec les blancs (Team White)

Avec les noirs (Team Black)

Enjeu principal du match

Hommes : Table 1

Allemagne (Germany)

Ouzbékistan (Uzbekistan)

Duel pour la tête du tournoi et la course au titre

Hommes : Table 2

Angleterre (England)

Ouzbékistan-2 (Uzbekistan 2)

Super-confrontation de nos jeunes contre les grands maîtres anglais

Hommes : Table 3

Ouzbékistan-3 (Uzbekistan 3)

Suisse (Switzerland)

Opportunité de maximiser les points d'équipe

Hommes : Autres chocs majeurs

Inde, États-Unis, Chine, France

Azerbaïdjan, Serbie, Pologne, Iran

Combats décisifs pour les médailles de l'Olympiade

Femmes : Table 1

Pays-Bas (Netherlands)

Ouzbékistan (Uzbekistan)

Étape importante vers le Top 10 mondial

Femmes : Table 2

Cuba (Cuba)

Ouzbékistan-2 (Uzbekistan 2)

Lutte contre des représentantes expérimentées d'Amérique latine

Femmes : Table 3

Jamaïque (Jamaica)

Ouzbékistan-3 (Uzbekistan 3)

Belle opportunité pour nos jeunes joueuses prometteuses

Femmes : Autres chocs majeurs

Kazakhstan, Géorgie, Bulgarie

Inde, Chine, Mongolie

Confrontation entre les favorites mondiales des échecs féminins

Expertise échiquéenne et analyse tactique : pourquoi le 8e tour décidera du sort des médailles ?

Conclusions des grands maîtres internationaux et des experts :

  • Le style pragmatique de l'Allemagne : Les joueurs allemands se distinguent par une préparation d'ouverture profonde et un jeu de finale sans erreur ; jouer avec les noirs contre eux exigera un sang-froid extrême de la part d'Abdusattorov, Sindarov et Yakubboyev ;

  • L'esprit sensationnel de l'« Ouzbékistan-2 » : Notre deuxième équipe, qui a tenu la France en échec (2-2), a atteint un haut niveau de maturité psychologique ; le match contre l'Angleterre prouvera une fois de plus leur place dans l'élite mondiale ;

  • Le potentiel offensif de notre équipe féminine : La victoire de 3,5 points contre la Slovénie donne une grande confiance à nos filles pour le match contre les Pays-Bas ;

  • Le tournant du tournoi : Les 8e et 9e tours sont considérés comme les plus difficiles de l'Olympiade ; chaque demi-point (nul) gagné à ce stade peut déterminer le futur médaillé d'or.

Les duels de Samarcande offrent des batailles inoubliables, intenses et historiques, non seulement pour notre pays, mais pour tous les passionnés d'échecs du monde entier.

Selon vous, sur quel score l'équipe masculine d'Ouzbékistan battra-t-elle l'Allemagne ? Croyez-vous que nos filles franchiront l'obstacle néerlandais pour entrer dans la zone des médailles ? Laissez vos pronostics et vœux dans les commentaires et partagez cet article analytique important sur nos équipes nationales avec tous les passionnés d'échecs !

Samarcande 2026Olympiade d'échecsÉquipe d'OuzbékistanÉquipe d'AllemagneÉquipe d'Angleterre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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