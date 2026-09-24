Yandex Maps lance une navigation révolutionnaire dans trois grandes villes d'Ouzbékistan

C'est la fin d'une situation stressante que tout conducteur connaît : vous circulez dans une rue inconnue ou sur un échangeur complexe, avec plusieurs directions devant vous, et vous ne réalisez que quelques secondes avant qu'il faut changer de voie ou prendre une sortie. Dans ces moments-là, un freinage brusque, un changement de voie risqué ou une infraction au code de la route peuvent provoquer des accidents et des embouteillages. Désormais, une nouvelle fonctionnalité numérique facilite la vie de millions de conducteurs ouzbeks : Yandex Maps a officiellement lancé des cartes hautement détaillées des routes de Tachkent, Andijan et Namangan.

Cette mise à jour affiche non seulement l'itinéraire général, mais aussi les voies de circulation précises, les lignes, les sorties et les zones de sécurité avec une grande précision. En conséquence, le service indique la trajectoire recommandée bien à l'avance, permettant au conducteur de se placer sereinement dans la bonne voie. Pour déployer cette fonctionnalité complexe, l'équipe de Yandex a numérisé 2 760 kilomètres d'infrastructures routières dans les trois grandes villes.

Alors, comment la navigation détaillée aide-t-elle concrètement les conducteurs, dans quelle mesure le risque d'amendes et d'accidents diminue-t-il, et dans quelles zones le système fonctionne-t-il à pleine capacité ?

« Voies précises, 2 760 km numérisés et virages sereins » : 5 points clés de la mise à jour

La nouvelle fonctionnalité de navigation de Yandex Mapsen Ouzbékistan : faits et détails importants :

Connaître la voie à suivre à l'avance : Le navigateur indique au conducteur la voie exacte à emprunter pour les virages ou sorties complexes ;

Fin des manœuvres brusques et dangereuses : On évite la confusion de dernière minute du type « où fallait-il tourner ? » et les situations accidentogènes ;

Chaque ligne et zone de sécurité sur la carte : L'application affiche visuellement les voies, les lignes de séparation, les sorties d'échangeurs et les îlots de sécurité ;

Un travail colossal de 2 760 kilomètres : Pour mettre en place ce système, les experts ont numérisé 2 760 km d'infrastructures routières dans trois villes jusque dans les moindres détails ;

Zones de couverture : À Tachkent, la nouvelle carte fonctionne sur toutes les routes, tandis qu'à Andijan et Namangan, elle couvre les zones centrales et les principaux axes routiers.

Navigation Yandex Maps : Comparaison entre la carte traditionnelle et le nouveau système détaillé

Analyse des nouveaux paramètres de sécurité routière et de confort de navigation :

Indicateurs et capacités Navigation traditionnelle précédente Nouveau système détaillé Yandex Maps Vue de l'itinéraire Seule la ligne générale et la flèche de virage Chaque voie, ligne de séparation et zone Temps de choix de voie À la dernière minute, juste avant le virage Trajectoire recommandée bien à l'avance Sécurité des manœuvres Risque élevé de changement brusque à gauche/droite Changement de voie fluide et serein Risque d'infractions et d'amendes Probabilité élevée de franchir une ligne ou de tourner depuis la mauvaise voie Respect strict et sans erreur du code de la route Couverture à Tachkent Carte de rue standard TOUTES les rues de la capitale numérisées à 100% Couverture à Andijan et Namangan couverture Coordonnées des routes principales Zones centrales et axes routiers importants Distance totale numérisée Réseau principal uniquement Réseau routier complet de 2 760 km sur trois villes

Analyse d'experts et urbanisme : Pourquoi cette fonction réduit-elle drastiquement les embouteillages et les accidents ?

Conclusions des experts en sécurité routière :

Disparition de l'effet « arrêt soudain » : Sur les routes à plusieurs voies, lorsqu'un conducteur réalise trop tard qu'il n'est pas dans la bonne voie, il s'arrête brusquement ou tente de s'insérer brutalement ; la carte détaillée met fin à ce désordre et assure une circulation fluide ;

Protection contre les caméras et les amendes : Le nombre de caméras automatisées pour le franchissement de lignes a augmenté ; le nouveau système indique la voie autorisée à l'avance, protégeant le conducteur des amendes involontaires ;

Infrastructures régionales au-delà de la capitale : Le projet ne se limite pas à Tachkent, mais s'étend à Andijan et Namangan, deux centres majeurs, favorisant la culture des transports dans les régions ;

Confort psychologique et facilité : Le conducteur peut planifier ses mouvements d'un coup d'œil sans se laisser distraire, ce qui réduit la fatigue mentale.

La numérisation de 2 760 km de routes est un grand pas vers un écosystème de transport intelligent et sûr en Ouzbékistan.

Selon vous, dans quelle mesure cette nouvelle fonction de Yandex Maps aide-t-elle à réduire les embouteillages ? Partagez votre avis et cette nouveauté utile avec vos amis conducteurs !