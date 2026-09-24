Xiaomi présente une nouvelle machine à café de qualité professionnelle pour la maison

Xiaomi a dévoilé la Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro, une machine à café semi-automatique conçue pour préparer du café de qualité professionnelle à domicile. Selon ixbt.com, cet appareil est équipé de systèmes de fonctionnement indépendants, d'un mécanisme de contrôle précis de la température et de capacités de traitement automatique pour divers types de lait, le tout pour un prix de 520 USD. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La nouvelle machine à café est dotée de deux pompes et de blocs de chauffe distincts. Grâce à cette conception, les processus de préparation de l'espresso et de moussage du lait peuvent être effectués simultanément et indépendamment. Cela réduit considérablement le temps d'attente et permet de préparer plus de dix tasses de café à la suite.

Des circuits séparés sont prévus pour l'eau chaude et l'eau froide, évitant tout mélange. Le circuit chaud chauffe rapidement pour préparer un espresso riche, tandis que l'extraction par impulsions à basse température permet de préparer rapidement du café froid sous basse pression. Cinq capteurs et un algorithme spécial contrôlant les composants principaux assurent une précision thermique optimale.

Préparation automatique des boissons lactées

Les ingénieurs de Xiaomi ont accordé une attention particulière aux boissons lactées. La Mijia Coffee Maker Pro peut mousser automatiquement cinq types de lait, incluant le lait classique et les alternatives végétales. L'utilisateur n'a qu'à sélectionner l'option souhaitée et placer la tasse ; la machine crée une mousse dense et homogène sans nécessiter l'utilisation manuelle d'une buse vapeur.

Pendant la préparation, le système surveille la pression en temps réel et enregistre tout écart. Une fois l'extraction terminée, la machine génère un graphique de pression et fournit des recommandations pour ajuster les paramètres en fonction de la variété de café utilisée.

Paramètres flexibles et fonctionnalités de l'application

Cependant, il n'est pas nécessaire d'automatiser entièrement l'utilisation de l'appareil. L'utilisateur peut régler manuellement neuf paramètres, allant du degré de mouture des grains à la température d'extraction et au moussage du lait. Il est également possible d'enregistrer des réglages personnalisés en tant que recettes spécifiques.

Pour ceux qui ne souhaitent pas expérimenter avec les paramètres, l'application propose des centaines de recettes dans le cloud adaptées à diverses variétés de café et niveaux de torréfaction. Les réglages sélectionnés peuvent être envoyés à la machine d'une simple pression sur un bouton. Les options disponibles incluent des boissons comme le latte au lait de coco ou l'americano à l'orange.