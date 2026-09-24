Ce fut une journée historique et glorieuse pour la délégation sportive ouzbèke lors des XXe Jeux asiatiques, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya. Les finales d'aviron se sont terminées par un triomphe absolu pour notre équipe nationale : dans l'épreuve de canoë féminin sur 200 mètres, notre athlète talentueuse Shohsanam Sherzodova a fait preuve d'une vitesse et d'une détermination inégalées, franchissant la ligne d'arrivée en première position pour remporter la médaille d'or !

Cette victoire marque la deuxième médaille d'or de haut niveau remportée par la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques au Japon. Les succès ne se sont pas arrêtés là : chez les hommes, le duo Artur Guliyev et Vladlen Denisov a décroché l'argent en canoë sur 500 mètres, tandis qu'en kayak féminin, le tandem Arina Tanatmisheva et Yekaterina Shubina est monté sur la troisième marche du podium, ajoutant une médaille de bronze à notre palmarès. Grâce à ces résultats fantastiques, le total des médailles de l'Ouzbékistan s'élève à 17 — 2 en or, 8 en argent et 7 en bronze — permettant à notre pays de se hisser à la 9e place du classement général des nations les plus fortes du continent.

Alors, quel nouvel élan cette victoire historique de Shohsanam Sherzodova insuffle-t-elle à notre équipe, comment notre sélection de canoë-kayak surpasse-t-elle les grands noms du continent, et l'Ouzbékistan pourra-t-il encore améliorer sa place dans le top 10 ?

« L'arrivée en or de Sherzodova, 17 médailles et un retour dans le top 10 » : Les 5 points clés de la journée

Faits et réalisations les plus importants du programme d'aujourd'hui aux Jeux asiatiques « Aichi-Nagoya-2026 » :

Deuxième médaille d'or : Shohsanam Sherzodova a terminé à la 1ère place du 200 mètres canoë, offrant à notre délégation la deuxième médaille d'or tant attendue ;

Succès argenté pour Guliyev et Denisov : Dans l'épreuve du canoë biplace sur 500 mètres, Artur Guliyev et Vladlen Denisov sont devenus vice-champions ;

Tanatmisheva et Shubina sur le podium : Le duo Arina Tanatmisheva et Yekaterina Shubina a remporté la médaille de bronze en kayak féminin ;

Un total de 17 médailles récoltées : Le palmarès total de l'équipe d'Ouzbékistan atteint 2 médailles d'or, 8 d'argent et 7 de bronze ;

Bond à la 9e place au classement général : Grâce à l'une des journées les plus actives de la compétition, notre équipe nationale a intégré le top 10 du classement (9e place).

« Aichi-Nagoya-2026 » : Finales de canoë-kayak et analyse du tableau des médailles de l'Ouzbékistan

Comparaison des vainqueurs d'aujourd'hui, des disciplines et de la position de notre pays au classement du tournoi :

Discipline sportive et distance Nos représentants Médaille obtenue Importance et impact sur le classement Canoë : Femmes (200 mètres) Shohsanam Sherzodova MÉDAILLE D'OR (1ère place) 2e médaille d'or de notre délégation dans la compétition Canoë : Hommes biplace (500 mètres) Artur Guliyev et Vladlen Denisov Médaille d'argent (2e place) 8e médaille d'argent obtenue après une lutte acharnée Kayak : Femmes biplace Arina Tanatmisheva et Yekaterina Shubina Médaille de bronze (3e place) 7e médaille de bronze venant enrichir le trésor de l'équipe Classement général de l'Ouzbékistan Toutes disciplines confondues 17 médailles (2-8-7) Ascension à la 9e place parmi les nations asiatiques

Expertise sportive et analyse : Pourquoi l'or de Shohsanam et le programme d'aviron sont-ils stratégiques ?

Conclusions des commentateurs sportifs internationaux et des experts :

Leadership absolu sur le sprint : La distance de 200 mètres en canoë exige une vitesse de départ maximale, une puissance explosive et une coordination élevée ; le fait que Shohsanam Sherzodova ait franchi la ligne d'arrivée en tête face aux athlètes les plus rapides du continent prouve qu'elle est en excellente forme physique de niveau mondial ;

Synchronisation parfaite des duos : La montée sur le podium des tandems Guliyev/Denisov et Tanatmisheva/Shubina a démontré que le staff technique a fait les bons choix dans la sélection des équipages ; ces équipages resteront nos principaux espoirs pour le cycle des futurs Jeux olympiques de Paris et de Los Angeles ;

La clé du retour dans l'élite du top 10 : Aux Jeux asiatiques, le classement général n'est pas évalué uniquement par le nombre total de médailles, mais avant tout par la qualité des médailles d'or ; la victoire de Sherzodova nous a propulsés directement à la 9e place et a donné un élan supplémentaire à notre équipe ;

Nouvel équilibre sur la carte sportive asiatique : Bien que le Japon et la Chine soient considérés comme les principaux hégémons des sports nautiques, l'accumulation successive de médailles par l'Ouzbékistan dans les programmes d'aviron, de canoë et de kayak a montré que l'école d'Asie centrale est devenue une force dominante sur le continent.

L'hymne national de l'Ouzbékistan résonnant sur les sites d'« Aichi-Nagoya-2026 » et l'arrivée en or de Shohsanam Sherzodova ont ouvert une nouvelle page brillante dans l'histoire du sport de notre pays.

À votre avis, après ce succès de Shohsanam Sherzodova, à quelle place la délégation sportive ouzbèke terminera-t-elle les Jeux asiatiques au classement général ? Comment évaluez-vous la performance de nos rameurs qui ont remporté 3 médailles en une seule journée ? Laissez vos réflexions personnelles et vos chaleureuses félicitations aux champions dans les commentaires, et partagez cet article qui inspire la fierté nationale avec tous les passionnés de sport !