Le télescope spatial Hubble a effectué sa 200 000e orbite autour de la Terre

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Le télescope spatial Hubble a effectué sa 200 000e orbite autour de la Terre

Le légendaire télescope spatial Hubble a franchi une étape historique pour la science mondiale en terminant sa 200 000e orbite autour de la Terre. Opérationnel depuis 36 ans, cet instrument unique demeure l'un des outils scientifiques les plus efficaces de l'histoire de l'humanité et continue de rendre des services inestimables à l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données d'ixbt.com, l'appareil a parcouru plus de 8 milliards de kilomètres au cours de sa mission et a réalisé plus de 1,7 million d'observations scientifiques. Pour son jubilé — la 200 000e orbite — le télescope s'est consacré à la mesure de la vitesse d'expansion de l'univers, connue sous le nom de constante de Hubble.

Recherche scientifique et nouvelles missions

Actuellement, Hubble continue d'observer la supernova « Athena », découverte en 2025 par le télescope spatial James Webb. La lumière émise par l'explosion de cette étoile traverse l'amas de galaxies MACS J0417, qui agit comme une lentille gravitationnelle, créant ainsi plusieurs images du même phénomène.

Les scientifiques attendent la réapparition d'« Athena » d'ici mars 2027. La mesure précise du temps entre ces apparitions permettra de cartographier la distribution de masse de l'amas agissant comme lentille et d'affiner des paramètres fondamentaux tels que la vitesse d'expansion de l'univers.

Collaboration avec les télescopes modernes et forte demande

Malgré son âge, Hubble conserve des avantages uniques. Il opère dans les spectres ultraviolet et optique, complétant parfaitement les observations infrarouges du James Webb et du télescope Nancy Grace Roman récemment lancé. Lancé en 1990, l'appareil travaille jour et nuit, explorant tout, des objets du système solaire aux galaxies les plus lointaines.

Les experts soulignent que l'intérêt de la communauté astronomique pour ce télescope ne cesse de croître. Actuellement, les demandes de temps d'observation soumises par les scientifiques dépassent de 7 fois les capacités disponibles, témoignant de sa haute valeur scientifique. Le site officiel de la NASA permet de suivre les observations actuelles de Hubble en temps réel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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