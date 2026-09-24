Brian Riemer commente les rumeurs sur l'essai d'Erling Haaland

Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a clarifié une célèbre anecdote concernant Erling Haaland en 2017, avant le match contre la Norvège en Ligue des nations de l'UEFA. Il a balayé avec humour les rumeurs selon lesquelles il aurait refusé l'attaquant lors d'un essai au FC Copenhague. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Lors de la conférence de presse au stade Ullevaal, Brian Riemer a évoqué son rôle lors de la semaine d'essai du jeune Erling au Danemark. Il est précisé qu'à cette époque, l'actuel sélectionneur de la Norvège, Ståle Solbakken, était l'entraîneur principal du FC Copenhague, tandis que Brian Riemer dirigeait l'équipe des moins de 19 ans du club.

Un essai historique et souvenirs du passé

Ståle Solbakken avait précédemment confirmé lors de sa propre conférence de presse que son ancien adjoint, Riemer, n'avait aucune responsabilité dans le fait de ne pas avoir conservé l'attaquant talentueux. Brian Riemer a qualifié cet épisode d'anecdote amusante du monde du football, se rappelant avoir accueilli Haaland et son père, Alf-Inge Haaland, il y a des années.

Le technicien danois n'a pas caché sa satisfaction de voir Erling Haaland devenir un buteur de classe mondiale aujourd'hui. Il a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait privé le FC Copenhague de millions de revenus futurs.

Un match important en perspective

Selon Riemer, il s'agit simplement d'une bonne histoire de vacances et, à l'époque, le destin du joueur n'était pas entre ses mains. « Je peux dire en toute sérénité que je ne suis pas l'homme qui a privé le FC Copenhague d'un transfert à 200 millions », a ajouté l'entraîneur en riant.

Le sélectionneur du Danemark a également nié que son équipe soit considérée comme l'outsider face à la Norvège de Haaland avant le match d'ouverture de la Ligue A à Oslo. Il a souligné que les joueurs danois possèdent un haut potentiel technique et qu'ils croient fermement en leurs chances de repartir avec les trois points.