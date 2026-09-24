Ce que Jorge Jesus a dit à propos de Cristiano Ronaldo

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, a confirmé que le capitaine Cristiano Ronaldo débutera dans le onze de départ pour le match de la première journée de la Ligue des Nations contre le Pays de Galles. S'exprimant lors du Sommet du football portugais, le technicien de 72 ans a souligné le rôle de l'attaquant expérimenté dans le football national et son impact mondial. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, le nouveau sélectionneur a réagi aux critiques de la presse concernant le capitaine. Avant le match qui se déroulera à l'Estadio José Alvalade, Jorge Jesus a fermement souligné que Ronaldo n'est pas seulement un joueur sur le terrain, mais un symbole de toute une nation.

Impact mondial et supporters

Le technicien a rappelé un exemple marquant de l'époque où ils travaillaient ensemble au club d'Al-Nassr. Selon lui, lors d'un match où Ronaldo ne jouait pas, seulement 3 000 spectateurs étaient présents, alors qu'à Hong Kong, une fois que l'attaquant est entré sur le terrain, les 55 000 billets ont été entièrement vendus et le stade était comble.

Néanmoins, l'entraîneur a clairement indiqué que les services passés ou le statut de star ne garantissent pas toujours de jouer 90 minutes. Selon lui, la convocation et la titularisation dépendent toujours de la forme sportive actuelle.

Nouvelles approches tactiques

Travaillant à nouveau avec Ronaldo sur la scène internationale, l'entraîneur expérimenté a exprimé son intention d'introduire de nouveaux changements tactiques tout en préservant les fondations de l'équipe nationale. Il a souligné l'avantage d'évoluer avec un milieu défensif pur et un second attaquant pendant le match.

Alors que l'équipe nationale du Portugal commence la défense de son titre, l'entraîneur n'a pas caché qu'il attendait une fois de plus des actions décisives et des buts de son capitaine lors du match de demain. « Cris est le symbole du Portugal. Demain, il sera sur le terrain et j'espère qu'il marquera un ou deux buts », a conclu Jorge Jesus.