Un cerf percuté par une voiture provoque la mort d'un footballeur de 20 ans

Un accident de la route inhabituel en Pologne a coûté la vie au footballeur de 20 ans Oskar Kordus. La BMW qu'il conduisait a été percutée par un cerf projeté depuis la voie opposée.

L'accident a eu lieu le 21 septembre vers 06h00 sur la rocade de Gostyń, dans l'ouest de la Pologne. Le conducteur d'une Volkswagen, âgé de 52 ans, a heurté un cerf qui a surgi sur la route régionale 434 entre Krajewice et Grabonóg. Sous la violence du choc, l'animal a été projeté sur la voie opposée, traversant le pare-brise de la BMW de Kordus et frappant le joueur au visage.

Sous l'impact, la BMW a quitté la route et a fini dans un fossé. Selon le parquet, le footballeur n'a eu aucune chance de réagir.

Des témoins, constatant que Kordus ne respirait plus, ont commencé une réanimation cardio-pulmonaire. Les secouristes ont également pratiqué une RCP. À l'arrivée des secours, les signes vitaux du footballeur ont été rétablis et il a été transporté par ambulance aérienne vers un hôpital de Poznań.

Cependant, malgré les efforts des médecins, Oskar Kordus est décédé le jour même vers 22h30. Le conducteur de la Volkswagen n'a pas été blessé.

Kordus évoluait comme défenseur au sein du club Kania Gostyń, qui participe à la quatrième division polonaise. Il avait rejoint le club au début de la saison en provenance de Korona Piaski et avait disputé sept matchs de championnat. Il avait également joué samedi contre Pogoń Nowe Skalmierzyce et début septembre contre Ostrovia 1909.

La saison dernière, le joueur avait participé à 26 matchs de championnat avec Korona Piaski. Au niveau des jeunes, il avait joué pour les clubs Zagłębie Lubin et Warta Poznań.

Le Kania Gostyń a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis du footballeur. Un représentant du club a souligné avoir reçu la nouvelle du décès d'Oskar Kordus avec une immense tristesse.

Son ancien club, Korona Piaski, a également rendu hommage au joueur, notant que Kordus avait été formé au sein du club depuis son plus jeune âge.

Actuellement, le parquet enquête sur cet incident en tant qu'accident de la route mortel. La date des funérailles du footballeur n'a pas encore été annoncée.