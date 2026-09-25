Un cerf percuté par une voiture provoque la mort d'un footballeur de 20 ans

·12·Monde
Un cerf percuté par une voiture provoque la mort d'un footballeur de 20 ans

Un accident de la route inhabituel en Pologne a coûté la vie au footballeur de 20 ans Oskar Kordus. La BMW qu'il conduisait a été percutée par un cerf projeté depuis la voie opposée.

L'accident a eu lieu le 21 septembre vers 06h00 sur la rocade de Gostyń, dans l'ouest de la Pologne. Le conducteur d'une Volkswagen, âgé de 52 ans, a heurté un cerf qui a surgi sur la route régionale 434 entre Krajewice et Grabonóg. Sous la violence du choc, l'animal a été projeté sur la voie opposée, traversant le pare-brise de la BMW de Kordus et frappant le joueur au visage.

Sous l'impact, la BMW a quitté la route et a fini dans un fossé. Selon le parquet, le footballeur n'a eu aucune chance de réagir.

Des témoins, constatant que Kordus ne respirait plus, ont commencé une réanimation cardio-pulmonaire. Les secouristes ont également pratiqué une RCP. À l'arrivée des secours, les signes vitaux du footballeur ont été rétablis et il a été transporté par ambulance aérienne vers un hôpital de Poznań.

Cependant, malgré les efforts des médecins, Oskar Kordus est décédé le jour même vers 22h30. Le conducteur de la Volkswagen n'a pas été blessé.

Kordus évoluait comme défenseur au sein du club Kania Gostyń, qui participe à la quatrième division polonaise. Il avait rejoint le club au début de la saison en provenance de Korona Piaski et avait disputé sept matchs de championnat. Il avait également joué samedi contre Pogoń Nowe Skalmierzyce et début septembre contre Ostrovia 1909.

La saison dernière, le joueur avait participé à 26 matchs de championnat avec Korona Piaski. Au niveau des jeunes, il avait joué pour les clubs Zagłębie Lubin et Warta Poznań.

Le Kania Gostyń a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis du footballeur. Un représentant du club a souligné avoir reçu la nouvelle du décès d'Oskar Kordus avec une immense tristesse.

Son ancien club, Korona Piaski, a également rendu hommage au joueur, notant que Kordus avait été formé au sein du club depuis son plus jeune âge.

Actuellement, le parquet enquête sur cet incident en tant qu'accident de la route mortel. La date des funérailles du footballeur n'a pas encore été annoncée.

Oskar KordusKania GostyńVolkswagenBMWPologne
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Rallye à petit budget : Nissan Micra, Renault Modus et Mazda MX-5 s'affrontentRallye à petit budget : Nissan Micra, Renault Modus et Mazda MX-5 s'affrontent31 mai 11:59«Il ne bouge pas» : Un citoyen appelle la police pour un cerf blessé, la vérité amuse tout le monde«Il ne bouge pas» : Un citoyen appelle la police pour un cerf blessé, la vérité amuse tout le monde4 septembre 08:36Un chauffeur de taxi ayant conduit 53 heures cause un accident mortelUn chauffeur de taxi ayant conduit 53 heures cause un accident mortel4 septembre 23:03Un homme qui se croyait vampire arrêté en Grande-BretagneUn homme qui se croyait vampire arrêté en Grande-Bretagne4 août 12:56Rencontre historique entre Trump et Xi Jinping : analyse de la première visite d'État en 10 ansRencontre historique entre Trump et Xi Jinping : analyse de la première visite d'État en 10 ansAujourd'hui 08:4325 septembre — Journée de deuil national au Kazakhstan : Détails de la tragédie de Manguistaou25 septembre — Journée de deuil national au Kazakhstan : Détails de la tragédie de ManguistaouAujourd'hui 08:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils