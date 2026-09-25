Un serpent a avalé trois balles de golf

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Un serpent a avalé trois balles de golf

À San Antonio, au Texas, des vétérinaires ont été confrontés à un cas très inhabituel. Un serpent a réussi à avaler trois balles de golf, qui sont restées coincées dans son corps.

Après cet incident étrange, le serpent a été transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire. Les spécialistes ont dû relever le défi complexe d'extraire les balles sans blesser l'animal.

Les vétérinaires ont décidé de résoudre le problème sans chirurgie. Pour ce faire, le serpent a été fortement sédaté. Ensuite, les spécialistes ont soigneusement déplacé les balles de golf à l'intérieur de son corps pour les extraire manuellement, selon Need To Know.

Le plus surprenant est que les trois balles de golf ont été extraites avec succès, rendant toute intervention chirurgicale inutile.

Ce sauvetage insolite a eu lieu au South Texas Avian & Exotic Hospital à San Antonio, au Texas. Les vidéos de l'opération sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

La vidéo, publiée le 22 septembre, a été vue plus de cinq millions de fois en peu de temps. Les internautes se sont montrés stupéfaits par la façon dont le serpent a pu avaler trois balles de golf.

Certains ont réagi avec humour. Une personne a suggéré que le serpent avait probablement confondu les balles avec des œufs.

Un autre utilisateur a exprimé sa gratitude envers les vétérinaires.

San AntonioSerpentSouth Texas Avian & Exotic HospitalBalles de golfInsolite
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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