L'événement diplomatique le plus important et le plus inattendu de la dernière décennie a eu lieu dans les relations entre les deux grandes superpuissances mondiales : les États-Unis et la République populaire de Chine. La visite du dirigeant chinois Xi Jinping aux États-Unis, entamée le 23 septembre, n'est pas seulement la première visite d'État depuis plus de 10 ans, mais elle Donald Trumpa commencé par une entorse au protocole diplomatique, Trump accueillant personnellement Xi Jinping au pied de la passerelle de l'avion. Après des semaines de débats tendus entre Washington et Pékin, la Maison-Blanche a accepté d'accorder à cette visite un « statut diplomatique de haut niveau ».

Selon l'agence « Xinhua », les dirigeants ont eu des échanges sérieux sur le conflit en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la sécurité dans la péninsule coréenne. Après les négociations à la Maison-Blanche, Donald Trump a souligné devant les journalistes qu'une relation véritablement amicale et grandiose avait été établie avec Xi Jinping, avant de faire une remarque humoristique inattendue : « Nous avons eu une très bonne réunion. Il a montré un grand intérêt pour le granit. C'est un véritable expert en pierre et il aime beaucoup le granit de qualité ! ». Cependant, il est apparu que des processus géopolitiques plus sérieux se cachaient derrière cette visite : The Wall Street Journal selon des sources du journal, l'administration Trump a mené des négociations secrètes avec Pékin concernant l'arsenal nucléaire chinois en expansion rapide et le respect de l'interdiction des essais nucléaires en vigueur depuis 30 ans.

Alors, comment cette rencontre au sommet, qui a eu lieu après 10 ans, modifiera-t-elle le destin du conflit ukrainien et de la sécurité mondiale ? Que signifie le geste de Trump sur le tarmac et ce dialogue nucléaire secret mènera-t-il le monde vers un nouvel équilibre ?

« Rupture du protocole, négociations nucléaires secrètes et diplomatie de la Maison-Blanche » : 5 points clés de la rencontre

Faits et conclusions les plus importants sur la rencontre entre Trump et Xi Jinping :

Première visite d'État de haut niveau en 10 ans : Le dirigeant de la RPC est arrivé aux États-Unis pour une visite d'État officielle après plus de dix ans d'interruption (23-25 septembre) ;

Protocole diplomatique rompu par Trump : Le président américain a contourné l'ordre habituel et a accueilli personnellement le dirigeant chinois à l'aéroport, au pied de la passerelle ;

L'Ukraine et le Moyen-Orient au centre des discussions : Les deux dirigeants ont discuté en profondeur du conflit en Ukraine, du Moyen-Orient et des tensions dans la péninsule coréenne ;

L'« accord nucléaire » en coulisses : WSJ selon le journal, Washington a mené des négociations secrètes sur les armes nucléaires en expansion rapide de la Chine et l'interdiction des essais ;

Amitié personnelle et « blague sur le granit » : Trump a déclaré que les relations étaient basées sur le respect mutuel et a souligné l'intérêt particulier de Xi Jinping pour la pierre et le granit.

Rencontre des dirigeants des États-Unis et de la Chine : comparaison entre le protocole extérieur et les sujets réels en coulisses

Analyse des déclarations publiques et de l'agenda secret des négociations à la Maison-Blanche :

Critères et orientations Déclarations publiques et diplomatie officielle Agenda réel en coulisses (WSJ et analystes) Statut de l'accueil « Statut diplomatique de haut niveau », Trump montant personnellement sur la passerelle Semaines de disputes sur le statut et marchandage diplomatique Conflit en Ukraine « Échange de vues » des parties et discussion sur la situation Conditions pour arrêter la guerre, neutralité de Pékin et mécanismes de pression Sécurité nucléaire Brièvement mentionné dans les déclarations officielles ou à huis clos Négociations secrètes sur l'expansion des réserves nucléaires chinoises et les restrictions sur les essais depuis 30 ans Moyen-Orient et Taïwan/Corée Stabilité et questions de paix régionale Tensions dans le golfe Persique et sécurité des routes maritimes Relations personnelles « Grandes relations », amitié et « blagues sur le granit » Équilibre de la concurrence féroce sur les marchés économiques et technologiques

Expertise géopolitique : Pourquoi Trump a-t-il montré un tel respect à Xi Jinping ?

Conclusions des politologues internationaux, diplomates et analystes de Wall Street :

« Le geste sur la passerelle » — une méthode de diplomatie personnelle : Donald Trump cherche toujours à conclure de grands accords par la communication personnelle et le respect démonstratif ; accueillir personnellement Xi Jinping au pied de la passerelle est un signal positif très fort envoyé à Pékin, visant à gagner la confiance de la partie chinoise avant les négociations ;

Le rôle de Pékin dans le dénouement du conflit ukrainien : Washington comprend bien qu'il est impossible d'arrêter la guerre en Ukraine sans l'influence de la Chine sur la Russie ; l'échange de vues en tête-à-tête entre Trump et Xi Jinping sur cette question pourrait déterminer le format des futures négociations sur le front ;

Inquiétude concernant l'arsenal nucléaire : Ces dernières années, la Chine développe sa triade nucléaire à une vitesse sans précédent ; pour les États-Unis, maintenir Pékin dans le cadre de la convention mondiale de 30 ans sur l'arrêt des essais nucléaires et prévenir une nouvelle course aux armements est une tâche vitale ;

Un répit pour les marchés mondiaux : Le dialogue direct et ouvert entre deux géants économiques atténue temporairement les inquiétudes concernant les guerres commerciales et les tarifs douaniers, ce qui a un impact positif sur les marchés boursiers mondiaux et les prix du pétrole.

Cette rencontre historique de 10 ans à Washington témoigne du fait que la confrontation entre les États-Unis et la Chine est entrée dans une nouvelle ère de dialogue et de compromis.

Selon vous, les accords en tête-à-tête entre Trump et Xi Jinping peuvent-ils inciter à une fin plus rapide du conflit en Ukraine ? Comment évaluez-vous le fait que le président américain ait accueilli personnellement le dirigeant chinois au pied de la passerelle et ses propos sur le granit ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cette analyse importante qui change la politique mondiale avec tous vos amis !