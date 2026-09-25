Pezeshkian lance une proposition urgente aux États-Unis : débat nucléaire à l'ONU et réponse de la Maison-Blanche

·6·Monde
Pezeshkian lance une proposition urgente aux États-Unis : débat nucléaire à l'ONU et réponse de la Maison-Blanche

Dans le cadre de la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, des déclarations diplomatiques sensationnelles sur les tensions au Moyen-Orient et la sécurité nucléaire ont été entendues. Le président de la République islamique, Masoud Pezeshkian, Fox News a officiellement annoncé dans une interview exclusive accordée à la chaîne que Téhéran est prêt à renoncer complètement à ses stocks d'uranium enrichi à 60 % dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). « Oui. Dans le cadre des normes du droit international et sur la base du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, nous respecterons strictement toutes les conditions exigées par les normes internationales », a souligné le dirigeant iranien.

Parallèlement, NBC News a rapporté que Pezeshkian a ouvertement appelé l'administration américaine à revenir au mémorandum d'entente entre les deux pays avant les élections de mi-mandat de novembre 2026. Cependant, en réponse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Anna Kelly, a déclaré que le président Donald Trump est déterminé à faire en sorte qu'« un État aussi terrible que l'Iran ne possède jamais d'arme nucléaire ». De son côté, Trump a prédit depuis la tribune de l'ONU qu'un véritable accord ne serait conclu qu'après les élections de novembre, car Téhéran attend de voir comment l'équilibre des forces politiques à la Maison-Blanche évoluera.

Alors, le mémorandum annulé après la trêve de courte durée du 18 juin sera-t-il rétabli ? La promesse de l'Iran de renoncer à l'uranium enrichi à 60 % suffit-elle à lever les sanctions américaines ? Et comment le résultat des élections du 3 novembre déterminera-t-il le sort de la guerre ou de la paix au Moyen-Orient ?

« Renoncer à l'uranium à 60 %, proposition avant novembre et plan électoral de Trump » : 5 points clés de l'affrontement diplomatique

Faits et déclarations les plus importants issus du dialogue entre l'ONU et Washington :

  • Renonciation aux stocks d'uranium à 60 % : Le président Masoud Pezeshkian a confirmé sa volonté de renoncer à l'uranium hautement enrichi sur la base des normes du traité TNP ;

  • Appel au retour à la trêve avant les élections de novembre : Téhéran a l'intention de rétablir le mémorandum d'entente avant le jour des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre ;

  • Rhétorique intransigeante de la Maison-Blanche et de Trump : Le président Trump a insisté sur le fait que l'Iran ne pourra jamais créer d'ogive nucléaire et que l'accord ne pourra avoir lieu qu'après les élections ;

  • Sort du mémorandum du 18 juin : Signé en été, le document ouvrant le détroit d'Ormuz était devenu caduc en juillet avec la reprise des frappes ;

  • Analyse du WSJ et marchandage stratégique : Téhéran cherche à profiter de la pression des élections de mi-mandat aux États-Unis pour obtenir des conditions maximales favorables à ses intérêts auprès de l'administration Trump.

Comparaison des positions nucléaires et diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran

Analyse des exigences exprimées par les parties via la tribune de l'ONU et les médias :

Critères et directions

Position de Téhéran (Président Masoud Pezeshkian)

Position de Washington (Président Donald Trump et Maison-Blanche)

Question de l'uranium à 60 %

Prêt à renoncer totalement dans le cadre du traité TNP

Pas de confiance sans inspections : fermer totalement la voie à l'arme nucléaire

Délai de retour à l'accord

« Immédiatement avant les élections de mi-mandat de novembre »

« Seulement après les élections » : aucune logique à conclure un accord maintenant

Destin du mémorandum du 18 juin

Souhaite le rétablir et lever les restrictions militaires

A déclaré que l'accord a été rompu en juillet et que la trêve a pris fin

Question d'Ormuz et du blocus

Favorable à une libéralisation totale du trafic maritime

Renforcer le contrôle militaire en fonction des actions de l'Iran

Exploitation du facteur électoral

Exercer une pression électorale sur Trump et l'inciter à faire des concessions

Gagner les élections et négocier en position de force

Expertise en sécurité internationale et nucléaire : Pourquoi l'uranium à 60 % et le mois de novembre sont-ils si décisifs ?

Conclusions des observateurs de l'AIEA et des experts géopolitiques :

  • « L'uranium à 60 % » — le seuil critique : L'uranium enrichi à 60 % nécessite techniquement très peu de temps pour atteindre le niveau de 90 % requis pour créer une arme nucléaire ; l'annonce par Pezeshkian de sa volonté de renoncer à ces stocks est la plus grande carte jouée pour alléger les sanctions occidentales et ouvrir les portes diplomatiques ;

  • Pourquoi Pezeshkian veut-il réussir avant novembre ? Les élections de mi-mandat au Congrès américain ont lieu le 3 novembre ; si le parti de Trump obtient une supériorité absolue, il imposera des conditions encore plus strictes à Téhéran ; c'est pourquoi la direction iranienne se précipite pour conclure un accord alors que Trump a besoin d'un succès en politique étrangère pour sa campagne électorale ;

  • Tactique de contre-attaque de Trump : Donald Trump, quant à lui, temporise en disant : « Les Iraniens attendent les résultats des élections, je conclurai un accord avec eux après les élections en position de force » ; c'est une méthode du président américain pour maintenir une supériorité maximale à la table des négociations ;

  • Détroit d'Ormuz et risque pour le marché mondial du pétrole : L'échec du mémorandum du 18 juin avait de nouveau remis en question la sécurité du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ; si les parties ne parviennent pas à un consensus avant ou après novembre, une nouvelle vague d'attaques de missiles et de drones pourrait commencer dans la région.

À New York, ces dialogues politiques montrent que la crise nucléaire entre les États-Unis et l'Iran est entrée dans une phase cruciale et que le mois de novembre sera un test non seulement pour l'Amérique, mais pour la sécurité du monde entier.

Selon vous, Donald Trump acceptera-t-il de conclure un nouvel accord nucléaire avec l'Iran avant les élections du 3 novembre, ou choisira-t-il la voie de la pression via des sanctions encore plus sévères ? Comment évaluez-vous personnellement la proposition de Masoud Pezeshkian de renoncer à l'uranium enrichi à 60 % et les perspectives de paix au Moyen-Orient ? Laissez vos réflexions personnelles dans les commentaires et partagez cet article exclusif couvrant le sujet le plus important de la sécurité mondiale avec tous vos proches !

Masoud PezeshkianTNPTrumpTraité sur la non-prolifération des armes nucléairesIran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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