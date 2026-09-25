Cannavaro explique pourquoi il a abandonné les schémas de Katanec : analyse de la tactique 4-3-3

Après la victoire 3-1 contre l'équipe nationale d'Iran au stade Istiqlol de Ferghana, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro a répondu aux questions les plus controversées et importantes sur la révolution tactique de l'équipe lors de la deuxième partie de la conférence de presse. Le passage d'un style prudent basé sur 3 défenseurs centraux (bloc défensif à 5) à l'ère de Srečko Katanec à une tactique classique en 4-3-3 avec 2 défenseurs centraux était au centre de l'attention des experts.

À la question des journalistes : « N'avez-vous pas peur de jouer avec deux défenseurs centraux ? », l'expert italien, l'un des défenseurs les plus célèbres au monde, a répondu de manière ferme et sans compromis : « Non, je n'ai pas peur ! Le football moderne est structuré ainsi. Si vous avez peur de monter et de briser la ligne, l'adversaire vous mettra encore plus en difficulté. Nous avons dit aux défenseurs de monter, de presser et de ne pas avoir peur ! ». Parallèlement, Cannavaro a mis fin aux rumeurs concernant Aziz Ganiev et d'autres leaders qui semblaient se déplacer librement sur le terrain : « Non, personne n'a de liberté totale chez nous ! Nous croyons en notre système. Pour jouer en 4-3-3, une dynamique élevée est indispensable : il faut comprendre quand rester en ligne, quand déborder sur les ailes et quand plonger dans le dos de la défense adverse ! ». Cette déclaration de l'entraîneur a prouvé que la philosophie de prendre l'initiative, plutôt que de « jouer en subissant », serait prioritaire dans le jeu de l'équipe nationale.

Alors, quelles nouvelles opportunités le passage du système à 3 défenseurs de Katanec au 4-3-3 de Cannavaro offre-t-il à notre équipe nationale, comment des joueurs comme Ganiev et Urunov évoluent-ils dans ce schéma, et pourquoi est-il demandé d'oublier la Coupe du Monde ?

« Deux défenseurs centraux, schéma 4-3-3 et refus de la liberté » : les 5 points clés de la déclaration de Cannavaro

Les thèses et conclusions les plus importantes de l'interview tactique de Fabio Cannavaro :

Retour au système à deux défenseurs centraux : Le schéma composé de 3 défenseurs centraux de l'ère Srečko Katanec a été officiellement abandonné et un modèle moderne en duo a été introduit ;

« Pressing haut sans peur » : Cannavaro a déclaré qu'attendre les erreurs en restant bas n'est plus la solution, et qu'un pressing agressif dans la moitié de terrain adverse est une exigence du football moderne ;

« Pas de joueurs libres » : L'entraîneur a souligné qu'aucun joueur n'est libre sur le terrain et que chaque mouvement est strictement soumis au système 4-3-3 ;

Aziz Ganiev et la dynamique du milieu : Le rôle de Ganiev et Hakimov au milieu est parfaitement coordonné avec les tâches de débordement sur les ailes, de maintien de la ligne et de percée derrière les défenseurs ;

« Oubliez la Coupe du Monde » : L'entraîneur a appelé à cesser de vivre sur les acquis du Mondial et à se préparer mentalement à lutter à armes égales contre n'importe quel adversaire.

Évolution tactique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan : comparaison entre le modèle Katanec et le système Cannavaro

Changements dans le positionnement, le style défensif et la philosophie de l'équipe nationale sur le terrain :

Critères et paramètres Sous la direction de Srečko Katanec Nouveau système proposé par Fabio Cannavaro Schéma tactique principal 3-4-2-1 ou 5-3-2 (3 défenseurs centraux) 4-3-3 (2 défenseurs centraux, ailes actives) Positionnement de la ligne défensive Bloc bas, défense proche de sa propre surface Ligne haute, montée par le pressing Attitude face à la peur et au risque Recherche de la supériorité numérique en défense « Ne pas avoir peur » : briser la ligne et presser Rôle des milieux de terrain Plus de destruction et de fermeture des zones Dynamique élevée, appels dans le dos, attaque agressive Liberté des joueurs Droit de mouvement libre pour certaines stars Système absolu : « Nous n'avons pas de joueurs avec un rôle libre » Intégration de l'attaque et du pressing Contre-attaque et recours aux longs ballons Pressing collectif complet des attaquants et milieux

Expertise footballistique et analyse tactique : pourquoi le 4-3-3 de Cannavaro est-il une étape révolutionnaire ?

Conclusions des entraîneurs internationaux et experts sportifs :

« L'entraîneur offensif issu de la défense » : Vainqueur de la Coupe du Monde et Ballon d'Or, Fabio Cannavaro préfère organiser la défense non pas en restant dans sa surface, mais en étouffant l'adversaire chez lui ; lorsque les 2 défenseurs centraux (Husanov et Orozov) montent haut, le terrain de l'adversaire se réduit et ils sont forcés de dégager le ballon sans précision ;

Le phénomène Ganiev et le trio central : Le mouvement libre apparent d'Aziz Ganiev au milieu est une instruction de Cannavaro ; il remplit la mission de créer des espaces dans la zone de soutien adverse, de recevoir le ballon et de le transmettre rapidement aux ailes ou à Shomurodov ; grâce à la discipline du système, ce n'était pas de l'insouciance, mais un plan géométrique ;

Nouveau défi pour Urunov et les ailiers : L'entraîneur a ouvertement déclaré qu'il fallait du temps pour que des ailiers dotés d'un talent individuel comme Oston Urunov s'adaptent pleinement à ce système ; dans un 4-3-3, l'ailier doit non seulement savoir dribbler, mais aussi avoir la discipline nécessaire pour revenir défendre ;

Psychologie de « l'oubli du passé » : Katanec a offert un résultat historique en qualifiant l'équipe pour la Coupe du Monde, mais rester fasciné par ce succès stoppe la progression ; quand Cannavaro dit qu'il faut « oublier la Coupe du Monde », cela vise à éveiller une soif de nouvelles victoires dans l'équipe.

Ces propos audacieux de Fabio Cannavaro après le match contre l'Iran montrent que l'équipe nationale d'Ouzbékistan abandonne définitivement le football défensif et fermé pour jouer contre les grands du continent avec un système offensif actif et équitable.

Selon vous, le passage de Fabio Cannavaro de la défense à 5 de Katanec à un système à 2 défenseurs centraux en 4-3-3 apportera-t-il plus de bénéfices ou de risques à notre équipe nationale ? Comment évaluez-vous personnellement le jeu de nos milieux de terrain dans cette nouvelle tactique ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article exclusif sur la nouvelle ère tactique de notre équipe avec tous les passionnés de football !