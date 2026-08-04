Un homme qui se croyait vampire arrêté en Grande-Bretagne

Au Royaume-Uni, un événement inhabituel a suscité de nombreux débats dans l’opinion publique. Benjamin Lewis, 48 ans, qui avait abandonné des carcasses de moutons et de cerfs devant des églises du comté du Hampshire, semant la peur et l’inquiétude parmi les habitants, a été placé de force dans un établissement psychiatrique sur décision de justice. C’est ce qu’a rapporté The Guardian .

Selon les éléments de l’enquête, Benjamin Lewis volait des agneaux à des agriculteurs, les abattait, puis abandonnait leurs carcasses devant les portes d’églises situées dans la région de New Forest. Dans certains cas, il laissait également sur place un symbole de croix inversée ainsi que des cartes de tarot. Ces agissements ont suscité une vive inquiétude et de la peur parmi les habitants, le personnel des églises et les fidèles.

Les forces de l’ordre ont mené une surveillance spéciale pendant plusieurs mois afin d’identifier le suspect. La police a même renforcé les contrôles autour des églises à certaines dates importantes du calendrier sataniste, afin de prévenir d’éventuels crimes. Au terme d’une longue enquête, Benjamin Lewis a été identifié grâce à un échantillon d’ADN prélevé sur la carcasse d’un agneau, puis arrêté.

Au cours de l’enquête, une perquisition au domicile du suspect a permis de découvrir des images représentant des vampires, des notes consacrées à divers rituels ainsi que des écrits liés à la consommation de sang. Selon la police, Lewis croyait fermement que boire du sang pouvait offrir la vie éternelle et transformer une personne en vampire.

À l’issue du procès, Benjamin Lewis a été reconnu coupable d’avoir délibérément suscité la peur et la menace pour des motifs de haine religieuse, ainsi que d’avoir volé des agneaux appartenant à des agriculteurs. Le juge William Mausley a ordonné son maintien dans un établissement psychiatrique jusqu’à ce que son aptitude à vivre en société en toute sécurité soit médicalement établie.

Selon les psychiatres, Lewis souffre de problèmes complexes liés à sa santé mentale. Il s’est également avéré qu’il ne s’agissait pas de la première affaire liée à ce type de comportement. En 2003, il s’était déjà présenté comme un vampire et avait été condamné à une peine de prison pour avoir effrayé un prêtre et les membres de sa famille.

Les spécialistes soulignent que cette affaire montre une fois de plus combien il est important de prêter rapidement attention aux problèmes de santé mentale dans la société.