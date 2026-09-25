Chocs au sommet lors de la 1ère journée de la Ligue des Nations de l'UEFA : analyse complète des grands matchs

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Chocs au sommet lors de la 1ère journée de la Ligue des Nations de l'UEFA : analyse complète des grands matchs

La première journée de la nouvelle saison de la Ligue des Nations de l'UEFA a été riche en sensations, rebondissements et drames. Lors d'un duel intense à Lisbonne, l'équipe nationale du Portugal a remporté une victoire minimale 1-0 contre le Pays de Galles. Le sort du match a été scellé par un but unique de João Félix à la 22e minute ; à la 59e minute, le légendaire Cristiano Ronaldo a fait trembler le stade en marquant, mais les arbitres ont annulé le but.

Le choc central du continent a eu lieu à Amsterdam : le duel entre les Pays-Bas et l'Allemagne a maintenu le suspense jusqu'aux dernières secondes. Si le but de Felix Nmecha à la 32e minute a donné l'avantage aux Allemands, Cody Gakpo a rétabli l'équilibre à la 90+2e minute, sauvant les « Oranje » de la défaite (1-1). Dans le derby scandinave, la Norvège, emmenée par Erling Haaland, a signé une victoire renversante 3-2 contre le Danemark. Le doublé de Haaland et le but d'Oscar Bobb ont offert trois points précieux aux Norvégiens.

Alors, quel a été l'impact du but annulé de Ronaldo sur l'attaque portugaise, pourquoi l'Allemagne a-t-elle laissé échapper la victoire, et comment Haaland continue-t-il de battre des records de buteur en sélection ?

« Le but de Félix, le drame de la 90+2e et le derby scandinave » : les 5 points clés de la 1ère journée

Faits et résultats les plus importants de la journée d'ouverture de la Ligue des Nations :

  • Le but victorieux de Félix : João Félix a trouvé le chemin des filets gallois à la 22e minute, assurant la première victoire des Portugais dans le tournoi ;

  • Le but refusé de Ronaldo : À la 59e minute, la légende de 41 ans a secoué les filets, mais le but a été annulé après intervention de la VAR et décision arbitrale ;

  • Le miracle de la 90+2e minute à Amsterdam : Bien que Felix Nmecha ait donné l'avantage à l'Allemagne, Cody Gakpo a égalisé dans le temps additionnel (1-1) ;

  • Doublé de Haaland dans le derby scandinave : La star norvégienne a inscrit deux buts lors du match prolifique contre le Danemark (3-2), offrant la victoire à son équipe ;

  • Débuts difficiles pour les grandes nations : Des géants comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et le Danemark ont rencontré une résistance farouche dès la première journée.

1ère journée de la Ligue des Nations : Résultats, buts et analyse comparative des effectifs

Classification des données officielles enregistrées pour les trois grands matchs du continent :

Affiche

Score final

Buteurs

Faits marquants et protagonistes

Portugal — Pays de Galles

1 : 0

João Félix (22')

But de Ronaldo annulé à la 59e ; Ramos remplace Ronaldo à la 68e

Pays-Bas — Allemagne

1 : 1

F. Nmecha (32') — C. Gakpo (90+2')

Comeback en fin de match ; remplacements forcés de Havertz (30e) et Brobbey (35e)

Norvège — Danemark

3 : 2

O. Bobb (14'), E. Haaland (18', 74') — Mikkel (25'), R. Højlund (60')

Derby intense : Doublé de Haaland et réponse de Højlund

Expertise footballistique et analyse tactique : Pourquoi la 1ère journée a-t-elle été un test pour les favoris ?

Conclusions des commentateurs et experts internationaux :

  • Problème de rotation au Portugal : Bien que les hommes de Roberto Martínez aient eu l'initiative contre le Pays de Galles, le taux de conversion des occasions créées est resté faible ; le but annulé de Ronaldo et sa sortie à la 68e montrent que l'équipe entre progressivement dans une ère de transition générationnelle ;

  • La fatigue de fin de match de l'Allemagne : L'équipe de Nagelsmann a dominé au milieu avec Musiala et Nmecha, mais après les rotations de la 64e minute, des espaces sont apparus en défense ; les Pays-Bas de Ronald Koeman ont accentué la pression avec Gakpo et les remplaçants, obtenant un nul mérité ;

  • Le poids inestimable de Haaland en sélection : La Norvège a battu une équipe danoise bien organisée défensivement grâce au sang-froid de Haaland et à la créativité du duo Bobb/Ødegaard ; Manchester City le buteur a prouvé une fois de plus qu'il est une force irrésistible sous le maillot national ;

  • Perspective intéressante du tournoi : Le début immédiat de luttes acharnées dans les groupes signifie que cette saison de la Ligue des Nations sera plus intense et imprévisible que jamais.

Les meilleures équipes européennes ont offert un véritable spectacle de football dès la première journée.

Selon vous, Cristiano Ronaldo pourra-t-il conserver sa place de titulaire dans l'équipe portugaise tout au long du tournoi, ou est-il temps de laisser place aux jeunes talents ? Comment évaluez-vous personnellement le nul entre l'Allemagne et les Pays-Bas ainsi que le doublé de Haaland ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article dédié à la grande soirée du football européen avec tous les passionnés !

Portugal-Pays de GallesPays-Bas-AllemagneNorvège-DanemarkCristiano RonaldoLigue des Nations
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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