Un chauffeur de taxi ayant conduit 53 heures cause un accident mortel

Au Royaume-Uni, un chauffeur de taxi de 45 ans, qui a conduit pendant près de 53 heures sur trois jours, a été condamné à six ans de prison pour avoir causé la mort d'une personne. C'est ce qu'a rapporté TaxiPoint.

L'accident s'est produit le 17 août 2025 vers 06h30 du matin sur la route A23, traversant la zone de Merstham dans le comté de Surrey.

L'Audi conduite par Kolovole Erunkulu a quitté la route et a percuté une aire de repos. À ce moment-là, Philip Dray, 59 ans, s'était garé pour se reposer et était en train d'ouvrir la portière de sa Volkswagen pour s'installer. L'Audi l'a percuté et Philip Dray est décédé sur place.

L'enquête a révélé qu'Erunkulu avait passé près de 53 heures au volant au cours des trois jours précédant l'accident. Sa plus longue pause durant cette période n'a été que de sept heures. De plus, il n'avait pris que des pauses d'environ quatre heures et deux heures.

Avant la tragédie, Erunkulu avait travaillé comme chauffeur de taxi pendant près de 12 heures sans repos suffisant. Les images de la caméra embarquée ont montré qu'il s'était endormi au volant pendant quelques secondes. C'est à ce moment précis que l'Audi a quitté la route et a percuté Philip Dray.

Erunkulu a plaidé coupable de conduite dangereuse ayant entraîné la mort. Le tribunal l'a condamné à six ans de prison. Il lui est également interdit de conduire pendant huit ans.

S'il souhaite obtenir à nouveau un permis de conduire à l'avenir, il devra passer un examen approfondi.