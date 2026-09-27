Le président du Kazakhstan limoge immédiatement le ministre de la Défense Dauren Kosanov

Dans les cercles militaro-politiques du Kazakhstan, une démission retentissante a eu lieu suite à la tragédie en mer Caspienne. Par décret du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, le ministre de la Défense, le général de corps d'armée Dauren Kosanov, a été relevé de ses fonctions. Cette décision ferme fait suite à une terrible tragédie survenue lors d'exercices navals dans les eaux de la mer Caspienne, dans la région de Mangystau. Lors de l'exécution d'une mission d'entraînement au combat, une détérioration soudaine et brutale des conditions météorologiques, accompagnée de vents violents, a emporté 17 militaires en haute mer.

Seuls 3 soldats ont pu être sauvés lors des opérations de recherche et de sauvetage, tandis que les 14 autres militaires ont péri. Le 25 septembre au matin, après la découverte des corps des deux derniers militaires portés disparus, le sergent Mansour Gumarov et le matelot Miras Turdibekuli, les recherches ont été officiellement closes et un deuil national a été décrété dans tout le pays. L'ampleur de la tragédie et la violation des règles de sécurité ont conduit directement à la démission de la direction du ministère.

« 14 militaires décédés, une tempête en haute mer et le départ du ministre » : Les 5 points clés de la tragédie

Au Kazakhstan : faits marquants sur la tragédie et la démission officielle :

Le ministre de la Défense limogé : Par décret présidentiel, le général Dauren Kosanov a été immédiatement démis de ses fonctions de ministre de la Défense ;

Terrible tragédie en mer Caspienne : Lors d'exercices d'entraînement, 17 militaires ont été emportés en haute mer par de fortes vagues ;

14 victimes et 3 survivants : Seuls 3 soldats ont été secourus, 14 marins sont décédés ;

Fin des opérations de recherche : Le 25 septembre, les corps des deux derniers militaires ont été retrouvés, mettant fin officiellement aux recherches ;

Deuil national et enquête : Un deuil a été décrété le 25 septembre dans le pays, et le Bureau du Procureur général a ouvert une enquête pénale pour violation des règles de sécurité.

Détails et indicateurs de la tragédie lors des exercices militaires en mer Caspienne

Tableau des faits officiels communiqués par les autorités compétentes :

Critères et domaines Situation et détails officiellement enregistrés Lieu et conditions de l'incident Région de Mangystau, côtes et eaux de la mer Caspienne Cause principale de la tragédie Détérioration soudaine de la météo et intensification de la tempête pendant l'exercice Militaires emportés en mer 17 militaires au total Rescapés 3 militaires (hospitalisés) Nombre de décès 14 militaires (officiers, sergent et matelots) Réaction au niveau de l'État Déclaration d'un deuil national le 25 septembre Conséquences politiques et institutionnelles Démission du ministre de la Défense Dauren Kosanov et enquête pénale

Expertise militaire et politique : Pourquoi Tokaïev n'a-t-il pas épargné le ministre de la Défense ?

Conclusions des analystes militaires, politologues et experts internationaux en sécurité :

« Irresponsabilité du commandement et crise de sécurité » : La mort tragique de 14 militaires en temps de paix, lors d'un simple exercice, a montré que les protocoles de sécurité et les mécanismes d'évaluation des prévisions météorologiques de l'armée étaient totalement défaillants ; le fait que l'exercice n'ait pas été interrompu alors que le risque de tempête était connu a été jugé comme une erreur de commandement ;

La ferme volonté politique du président Tokaïev : Après une perte aussi lourde, le chef de l'État a envoyé un signal de justice et de détermination à l'opinion publique en limogeant non seulement les commandants subalternes, mais aussi le numéro un de l'armée, le ministre de la Défense ;

Début d'une purge à grande échelle dans le système militaire : La création d'une commission gouvernementale dirigée par le vice-Premier ministre et l'ouverture d'enquêtes par le Bureau du Procureur général rendent inévitable la mise en cause d'autres généraux de haut rang au sein de l'appareil ministériel et de l'état-major général.

Selon vous, la catastrophe naturelle est-elle seule responsable de la mort des 14 militaires, ou le commandement a-t-il négligé la sécurité ? La démission du ministre de la Défense est-elle une mesure suffisante pour prévenir de telles tragédies à l'avenir ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse de l'événement tragique survenu dans notre pays voisin !