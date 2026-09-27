Vivo Y600i : lancement d'un smartphone avec batterie de 8000 mAh et boîtier ultra-résistant

La société Vivo a officiellement dévoilé son nouveau smartphone Vivo Y600i, l'un de ses appareils les plus robustes et autonomes. Selon ixbt.com, ce modèle est conçu pour une utilisation dans des conditions extrêmes, se distinguant par une couche de protection de haut niveau et une batterie imposante. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

L'une des caractéristiques principales du nouveau smartphone est sa robustesse. Le fabricant affirme que le boîtier de l'appareil peut résister à des chutes dans dix directions différentes. De plus, il est garanti de rester fonctionnel même immergé jusqu'à trois mètres de profondeur. La protection du boîtier répond à la norme la plus stricte IP69K.

Capacités techniques et performances

La base matérielle de l'appareil repose sur le processeur Snapdragon 4 Gen 2. Le panneau avant intègre un grand écran de 6,87 pouces prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cela offre aux utilisateurs une image fluide et confortable pour la visualisation de contenu.

En ce qui concerne les capacités optiques, le Vivo Y600i est équipé d'un appareil photo principal de 50 MP et d'une caméra frontale de 8 MP. Au niveau logiciel, le smartphone fonctionne dès sa sortie sous le système d'exploitation OriginOS 6 basé sur Android 16.

Batterie et politique tarifaire

La partie la plus impressionnante du smartphone est sa batterie à très haute capacité. L'appareil est doté d'une batterie de 8000 mAh, prenant en charge la technologie de charge filaire rapide de 44 W. De plus, un lecteur d'empreintes digitales est intégré au bouton latéral pour la sécurité.

Les ventes sur le marché chinois devraient débuter le 30 septembre de cette année. L'appareil sera proposé aux acheteurs en trois variantes de couleurs et deux configurations de mémoire :

Version 6/128 GB — 255 dollars

Version 6/256 GB — 300 dollars

L'entreprise affirme que ce modèle peut durer jusqu'à sept ans, bien que cette période n'inclue pas les mises à jour du système d'exploitation Android. Néanmoins, ce gadget devrait être un choix intéressant pour ceux qui privilégient une autonomie et une robustesse élevées.