L'affaire Manchester City : quel avenir pour la Premier League

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L'affaire Manchester City : quel avenir pour la Premier League

L'un des scandales financiers les plus longs et les plus retentissants de l'histoire de la Premier League a atteint un stade inattendu. Selon The Athletic et BBC Sport, une commission indépendante a reconnu le club de Manchester City coupable d'infractions financières. Loin de clore le dossier comme beaucoup l'espéraient, cette décision ouvre une nouvelle phase complexe et pleine de tensions. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'est écoulé 1329 jours depuis l'annonce des accusations et exactement deux ans et dix jours depuis le début des auditions officielles. Après une enquête aussi longue, le verdict n'a pas encore été officiellement rendu public. Les détails restent sous le sceau de la confidentialité et les responsables du club ont dû signer des accords de non-divulgation pour consulter le document.

Incertitude et procédure d'appel

Le plus grand paradoxe de la situation actuelle est que, malgré la culpabilité confirmée, la nature de la sanction finale et sa date d'application restent secrètes. Ni la direction de la Premier League ni Manchester City n'ont révélé les détails du jugement. Les représentants du club soulignent que le processus n'est pas terminé et préparent un appel.

Selon les experts, la conclusion de la commission indépendante n'est que la fin de la première étape. L'appel du club, d'éventuelles amendes de plusieurs millions, des retraits de points ou même une exclusion du championnat sont des scénarios envisagés. Cela pourrait gravement affecter l'équilibre du classement et le destin des clubs rivaux.

Réaction des clubs rivaux et conséquences

Les autres grands clubs de Premier League et les supporters suivent l'évolution de la situation avec une grande inquiétude. Les rivaux, qui estiment avoir été lésés par ces infractions financières, exigent des mesures justes et fermes. Cependant, la complexité juridique de l'affaire et l'intransigeance des parties prolongent le processus.

Ce conflit constitue un test sérieux non seulement pour les plans de Manchester City cette saison, mais aussi pour la réputation et le système financier et juridique du football anglais. Actuellement, toutes les parties attendent les prochaines déclarations officielles et le mécanisme d'exécution de la décision de la commission.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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