Un enfant de deux ans établit deux records avant ses trois ans

·10·Monde
Un enfant de deux ans établit deux records avant ses trois ans

Le Britannique Jude Owens a battu deux records du monde Guinness au snooker et au billard avant même d'avoir trois ans.

Jude a commencé à jouer au snooker très jeune. Il s'est distingué de ses pairs en réalisant des coups complexes sur une table pour adultes.

Selon le Guinness World Records, Jude à l'âge de 2 ans et 261 jours est devenu le plus jeune joueur à empocher deux billes en un seul coup au snooker.

Peu de temps après, il a établi un autre record. Jude à l'âge de 2 ans et 302 jours a réussi un coup de banque au billard, devenant ainsi le plus jeune détenteur de ce record.

Fait intéressant, Jude utilise un petit marchepied pour atteindre la table de snooker pour adultes. Malgré cela, il a attiré l'attention par sa précision dans les coups complexes.

Ainsi, Jude Owens, qui n'a même pas encore trois ans, est entré dans le livre Guinness en tant que double détenteur de records .

Jude OwensRecord GuinnessSnookerBillardEnfant prodige
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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