Les ventes d'iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max battent des records en Chine

Les derniers fleurons d'Apple, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, connaissent une demande sans précédent sur le marché chinois. Selon les données publiées par RDObservation, près de 1,3 million d'unités ont été vendues dans le pays dès la première semaine de commercialisation. Ce chiffre constitue un résultat majeur pour le marché des gadgets haut de gamme. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Chiffres de vente et taux de croissance

Selon les analyses statistiques, les résultats de la nouvelle génération d'appareils lors de la première semaine sont environ 15 % supérieurs à ceux de la série iPhone 17 Pro lancée l'année dernière. À leur tour, les fleurons de l'année précédente avaient déjà enregistré de meilleurs résultats que les modèles iPhone 16 Pro. Par conséquent, la position d'Apple en Chine ne cesse de se renforcer d'année en année.

Le rythme soutenu dès le premier jour des ventes est particulièrement remarquable. Il est rapporté qu'au cours des 24 premières heures suivant le lancement, environ 322 800 unités d'iPhone 18 Pro et d'iPhone 18 Pro Max ont trouvé preneur sur le marché chinois. Ce chiffre pour le premier jour représente une augmentation de près de 30 % par rapport à la série iPhone 17 Pro de l'année dernière.

Capacités techniques et politique tarifaire

Rappelons qu'Apple a officiellement présenté l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max le 10 septembre de cette année. Sur le marché chinois, les prix de départ de ces smartphones sont respectivement de 1490 et 1640 dollars américains. Malgré les prix élevés, les clients acquièrent activement les nouveaux appareils.

Cet intérêt élevé et cette demande sont dus aux mises à niveau techniques significatives des fleurons. En particulier, les appareils sont équipés des fonctionnalités suivantes :

Nouveau processeur Apple A20 Pro garantissant des performances élevées

Encoche réduite pour minimiser l'espace sur l'écran

Appareil photo 48 mégapixels mis à jour avec diaphragme variable et fonctionnalités avancées

Selon les experts, les innovations technologiques et l'amélioration des capacités de l'appareil photo influencent de manière décisive le choix des consommateurs. L'enregistrement d'un tel résultat sur un marché aussi vaste que la Chine est considéré comme l'un des succès commerciaux importants d'Apple pour la saison en cours.