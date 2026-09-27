João Félix exprime son souhait de délivrer une passe décisive historique à Cristiano Ronaldo

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal et du club saoudien d'Al-Nassr, João Félix, a évoqué l'un de ses principaux objectifs professionnels. Dans une interview accordée au journal AS, le joueur a ouvertement admis qu'il rêve d'être le passeur décisif pour le millième but en carrière de son compatriote Cristiano Ronaldo. Cette déclaration témoigne non seulement de la complicité entre les deux stars sur le terrain, mais aussi de leur confiance mutuelle dans la quête de ce jalon historique. C'est ce que rapporte Goal.com .

À 41 ans, le légendaire attaquant Cristiano Ronaldo continue de battre ses propres records. Il a déjà atteint la barre des 900 buts et compte actuellement 979 buts en matchs officiels. Pour le quintuple Ballon d'Or, il ne manque que 21 buts pour franchir cette limite historique. Cette saison, il a disputé sept rencontres toutes compétitions confondues avec Al-Nassr, inscrivant trois buts.

Collaboration sur le terrain et missions en équipe nationale

Selon Goal.com, cette ambition est également visible au sein de l'équipe nationale du Portugal. Lors du match d'ouverture de la Ligue des Nations jeudi, l'équipe a remporté la victoire. Dans ce match comptant pour le groupe 4 de la Ligue A, c'est João Félix lui-même qui a inscrit le but décisif. Depuis, les Portugais ont entamé leur préparation pour les prochains défis.

L'équipe nationale doit disputer plusieurs rencontres importantes durant cette trêve internationale. Notamment, l'équipe affrontera la Norvège et le Danemark. Cristiano Ronaldo vise à poursuivre sa série de buts lors de ces matchs et à faire un pas de plus vers son millième but. Félix a souligné qu'il était prêt à soutenir son capitaine lors de ces moments cruciaux.

Une nouvelle étape et une progression

Pour João Félix, son expérience en Arabie saoudite est très réussie. Ayant quitté l'Atlético de Madrid à l'été 2025 pour rejoindre Al-Nassr, l'attaquant est devenu l'une des figures clés du dernier titre de champion de l'équipe et a été élu meilleur joueur de la saison. Il a participé à 55 matchs toutes compétitions confondues, marquant 30 buts et délivrant 22 passes décisives.

En évoquant l'évolution de son jeu et de sa condition physique, Félix a déclaré : « En tant que joueur, je me sens beaucoup mieux. Je comprends mieux le jeu et ses différentes phases. Avoir 26 ans est différent d'en avoir 20 ou 21. » Le but de l'attaquant contre le Pays de Galles démontre également qu'il est actuellement dans une forme physique exceptionnelle.