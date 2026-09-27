L'entraîneur de l'équipe nationale italienne, Roberto Mancini, s'est totalement distancé de la situation concernant les irrégularités financières et les contrats controversés attribués au club de Manchester City, où il a exercé par le passé. Selon Goal.com, le technicien a fermement insisté sur l'innocence des champions en titre de la Premier League, rejetant les accusations portées contre lui. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Lors d'une conférence de presse avant le match de Ligue des Nations contre la Turquie lundi, il a répondu aux questions concernant un second contrat présumé avec le club émirati d'Al-Jazira, qui lui aurait versé 2,03 millions d'euros de frais de conseil pour seulement quatre jours de travail par an.

Enquêtes financières et contrats suspects

Le journal allemand Der Spiegel avait précédemment publié une enquête affirmant que Roberto Mancini avait perçu des revenus supplémentaires via des accords secrets en plus de son salaire principal à Manchester City. Les 115 accusations portées contre le club couvrent une période de neuf ans, incluant ses quatre années à la tête de l'équipe.

Cependant, l'entraîneur expérimenté a déclaré que ces accusations n'avaient aucun lien avec lui. Selon lui, les informations diffusées dans la presse et les allégations sur le second contrat sont infondées, et si un problème existe, il concerne le club et non lui.

La réaction de la direction de Manchester City

« Je ne crois pas que Manchester City soit coupable, au contraire. Ce n'est pas un problème qui m'inquiète et ce n'est pas une nouveauté. Manchester City est innocent, et quant au double contrat, c'est leur problème, pas le mien », a déclaré Mancini aux médias.

Alors que Mancini tente de se distancier de ces controverses, Manchester City continue de lutter contre ces accusations de grande ampleur. Le président Khaldoon Al-Mubarak a publié une déclaration sur le site officiel du club, affirmant l'innocence totale de l'équipe et assurant qu'ils ne reculeraient pas malgré les enquêtes juridiques.

Le dirigeant du club a souligné que, malgré le bruit médiatique, rien n'a changé et que l'équipe a surmonté les difficultés précédentes ensemble. Manchester City poursuit sa bataille juridique pour maintenir sa position sportive et obtenir justice concernant les accusations financières.