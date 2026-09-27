Oppo Reno16t présenté : écran compact et batterie massive

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Oppo Reno16t présenté : écran compact et batterie massive

Selon Ixbt.com, Oppo a officiellement présenté son nouveau smartphone Reno16t, destiné au marché intérieur et doté de caractéristiques uniques. Cet appareil vise à satisfaire les utilisateurs à la recherche de gadgets compacts, tout en attirant l'attention par ses technologies modernes et sa batterie haute capacité. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

L'un des points forts du smartphone est sa taille et son écran. L'appareil est équipé d'une dalle de 6,32 pouces, ce qui le classe dans la catégorie compacte selon les standards actuels. Parallèlement, l'écran offre une résolution de 2640×1216 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale record de 3600 nit.

Performances et capacités techniques

Le matériel de l'appareil est également de haut niveau. Selon Ixbt.com, le nouveau modèle est basé sur le système sur puce MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Cela garantit aux utilisateurs une vitesse élevée et une stabilité constante, des tâches quotidiennes aux jeux et applications exigeants.

Deux configurations de mémoire sont proposées aux acheteurs. La version avec 12 GB de RAM et 256 GB de stockage est estimée à environ 550 USD, tandis que la variante avancée avec 16 GB de RAM et 512 GB de stockage coûte 670 USD. Le poids total de l'appareil n'est que de 191 grammes.

Appareil photo et durabilité

En matière de photographie, l'Oppo Reno16t se montre compétitif dans sa catégorie. Le module principal affiche une résolution de 200 MP. Il est accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 50 MP et d'un téléobjectif de 50 MP. La caméra frontale offre également des clichés de qualité avec une résolution de 50 MP.

La batterie se distingue par sa capacité impressionnante. Le smartphone intègre une batterie de 6700 mAh, compatible avec la technologie de charge rapide filaire SuperVOOC de 80 W, permettant de recharger rapidement l'énergie.

Parmi les avantages supplémentaires, citons le lecteur d'empreintes digitales optique sous l'écran, un port infrarouge pour contrôler les appareils électroménagers et une protection du boîtier conforme à la norme IP69K.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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