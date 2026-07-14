Mouvement surprise de Trump : Les États-Unis prennent le contrôle d'Ormuz et imposent un tarif de 20 %

Le feu de la guerre au Moyen-Orient s'est intensifié. Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis prendraient le contrôle total du détroit d'Ormuz et imposeraient un droit de douane de 20 % sur tous les navires qui y transitent. En réponse, l'Iran menace de fermer le détroit et d'attaquer les bases américaines.

Zamin.uz présente les derniers détails de cette crise mondiale et des affrontements militaires autour de l'Iran.

« Désormais, les États-Unis seront les gardiens du détroit » — Déclaration de Trump

Le 13 juillet, Donald Trump a fait une déclaration sur son réseau social Truth Social qui aura un impact sérieux sur l'économie et la logistique mondiales. Selon lui, les États-Unis prennent le contrôle de l'une des voies maritimes les plus importantes au monde.

« Nous prenons le contrôle du détroit d'Ormuz. Désormais, les États-Unis seront les gardiens du détroit d'Ormuz », a écrit Trump.

Suite à cette décision, les restrictions et mesures suivantes sont mises en œuvre :

Tarif de 20 % : Tous les navires civils et commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz devront payer une taxe de 20 % au profit des États-Unis sur les marchandises transportées.

Blocus maritime : Un blocus maritime strict sera rétabli contre les navires iraniens ainsi que contre toute entité étrangère coopérant avec Téhéran.

Trump Fox News a confirmé cette information lors d'une interview sur la chaîne, soulignant que les États-Unis resteraient fermes dans leurs opérations militaires en raison de la violation des accords précédents par l'Iran.

Fortes explosions en Iran : les États-Unis mènent une troisième frappe aérienne

Bien que le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) ait déclaré que le détroit d'Ormuz restait ouvert aux navires pacifiques respectant le droit international, il a porté la pression militaire sur l'Iran à son maximum.

L'US Air Force a mené sa troisième frappe aérienne majeure sur le territoire iranien en une semaine. Selon la chaîne de télévision publique iranienne Press TV des systèmes de défense aérienne ont été activés et de fortes explosions ont eu lieu dans les régions suivantes :

Téhéran (capitale)

Sirik et Konarak

Chabahar et Jask

Bandar Abbas

Quelle est la cause de l'attaque ? Selon le CENTCOM, la colère des États-Unis a été provoquée par l'attaque du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) contre le porte-conteneurs GFS Galaxy battant pavillon chypriote. À la suite de l'attaque iranienne, un incendie majeur s'est déclaré sur le navire, la salle des machines a été détruite et l'un des membres d'équipage a disparu.

Comment l'accord de paix a-t-il échoué ?

La chronologie de la rupture de la paix à court terme au Moyen-Orient est la suivante :

Accord de paix

17 juin 2026

Un accord officiel a été signé entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin aux hostilités et lever le blocus du détroit d'Ormuz.

Rupture de l'accord

25 juin 2026

Un drone kamikaze iranien a attaqué un pétrolier civil traversant le détroit. En réponse, les États-Unis ont lancé leurs premières frappes aériennes sur le territoire iranien.

La décision ferme de Trump

8 juillet 2026

Lors d'un discours au sommet de l'OTAN, Donald Trump a annoncé l'annulation du mémorandum avec l'Iran et le rétablissement des sanctions pétrolières contre Téhéran.

Négociations secrètes

11 juillet 2026

Lors de pourparlers à huis clos, les responsables iraniens ont attribué la responsabilité des attaques à des « structures internes incontrôlées » et ont demandé la poursuite du dialogue.

Prise de contrôle du détroit

13 juillet 2026

Trump a établi le contrôle américain sur le détroit et a imposé une taxe de 20 %. Parallèlement, les États-Unis ont mené leurs troisièmes frappes aériennes contre l'Iran.

Menace de l'Iran : « Nous fermerons le détroit d'Ormuz ! »

La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a réagi vivement à ces actions américaines. Téhéran a annoncé qu'il arrêterait complètement (fermerait) tout trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz tant que les actions provocatrices de Washington dans la région ne seraient pas stoppées.

En outre, la partie iranienne a révélé avoir frappé des cibles sur le territoire de plusieurs pays du golfe Persique abritant des bases militaires américaines. Cela a augmenté le risque d'une guerre à grande échelle dans la région à un niveau sans précédent.