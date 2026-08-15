«Je ferai du détroit d’Ormuz un territoire américain» : Trump dévoile son plan qui a fait trembler le monde

Le président des États-Unis Donald Trump a fait une déclaration sans précédent au sujet du détroit d’Ormuz, nœud central de la sécurité énergétique mondiale. S’exprimant dans une académie de police de l’État de New York, le chef de la Maison-Blanche a annoncé qu’après une victoire définitive sur l’Iran, il avait l’intention de faire du détroit d’Ormuz « un territoire américain » —

Trump a souligné que cette voie maritime stratégique était actuellement entièrement sous le contrôle de la marine américaine et que le blocus des ports iraniens fonctionnait comme un « mur d’acier » :

« Après la défaite totale de l’Iran, je déclarerai bientôt le détroit d’Ormuz territoire des États-Unis. En réalité, la situation est déjà ainsi : nous avons instauré un blocus et aucun navire ne peut passer sans notre autorisation ».

Le président n’a toutefois fourni aucune explication précise sur les mécanismes juridiques internationaux de cette décision ni sur sa mise en œuvre concrète.

La réponse de Téhéran : « Ormuz appartient à l’Iran et le restera »

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Qassem Gharibabadi a fermement rejeté les affirmations de Trump. Le diplomate a rappelé que le contrôle du détroit revenait exclusivement à Téhéran et a déclaré qu’ils ne céderaient pas à la pression de Washington :

« Le détroit d’Ormuz ne peut être conquis ni par des publications sur les réseaux sociaux, ni par des porte-avions, ni par des discours de campagne. Ormuz a appartenu à l’Iran, appartient à l’Iran et lui appartiendra toujours. Le détroit ne sera ouvert ou fermé que sur ordre de l’Iran ».

Tension sur les marchés mondiaux : les prix du pétrole et de l’essence augmentent

Les tensions autour du détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième du pétrole et du gaz liquéfié transportés par mer dans le monde, ont accru les inquiétudes sur les marchés mondiaux :

Prix du pétrole : Le prix du brut Brent s’approche de 90 dollars le baril ;

Marché intérieur américain : Le prix de l’essence a atteint 4 dollars le gallon. Trump a présenté cette hausse comme le « prix à payer pour empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire », appelant les citoyens à accepter correctement cette situation.

Inquiétudes des experts : une présence militaire à long terme ?

CNN et des analystes militaires internationaux estiment que déclarer le détroit territoire américain nécessiterait le déploiement, pour une durée indéterminée, d’un important contingent militaire dans la région. Cela pourrait contredire les promesses initiales de Trump selon lesquelles la guerre avec l’Iran serait « courte et rapide ».

En outre, dans le contexte des déclarations antérieures de Trump sur le Groenland, la prise de contrôle du canal de Panama et la transformation du Venezuela en « 51e État », les experts considèrent également la question d’Ormuz comme un puissant instrument de pression géopolitique utilisé par la Maison-Blanche pour contraindre l’Iran à faire un maximum de concessions dans les négociations.

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