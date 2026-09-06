Erdoğan raconte son souvenir le plus intime et émouvant lié à sa mère

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan, considéré comme l'un des dirigeants les plus puissants et déterminés de la politique mondiale, a ému le public avec ses confidences sincères sur le respect infini, le devoir filial et la nostalgie qu'il porte à sa mère. Révélant le cœur d'un fils aimant qui, au-delà de la grande politique et des décisions mondiales, a toujours placé la bénédiction de sa mère au-dessus de tout statut mondain, Erdoğan a évoqué les moments les plus touchants et déchirants liés à sa défunte mère, Tenzile Erdoğan.

« Chaque fois que j'en avais l'occasion, j'embrassais ses pieds » : Le souvenir bouleversant du Président

Les souvenirs du dirigeant turc sur l'amour familial et le respect des parents ont été empreints d'une grande sincérité :

La coutume de s'incliner aux pieds d'une mère : « Chaque fois que j'en avais l'occasion, j'embrassais les pieds de ma mère ! », se souvient Erdoğan, évoquant une habitude sacrée héritée de son enfance et de sa jeunesse ;

La pudeur et la timidité d'une mère : « Quand ma mère retirait ses pieds, je la regardais et lui disais : “Mère, ne faites pas cela ! N'est-ce pas que le Messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, a dit : Le Paradis est sous les pieds des mères !” » ;

Larmes et sérénité divine : « Ma mère pleurait alors ! Et moi, je sentais le parfum du vrai Paradis sous les pieds de ma mère ! », a déclaré le chef de l'État, exprimant la nostalgie de ces moments inestimables passés avec elle.

La prière d'une mère, pilier des grandes victoires : Le rôle de Tenzile Hanım

L'éducation reçue de sa mère et ses prières constantes ont joué un rôle décisif dans la formation de la personnalité d'Erdoğan :

Le plus grand soutien dans la vie : Tenzile Erdoğan, décédée en 2011, a été la conseillère la plus proche et celle qui priait pour son fils à chaque étape politique, durant les périodes d'épreuves et les luttes politiques difficiles ;

Un devoir supérieur à toute fonction : Le fait qu'un homme, dirigeant de millions de personnes, s'agenouille devant sa mère comme un enfant humble est devenu un exemple éclatant de l'importance du statut des parents dans le monde oriental et islamique ;

La vie est éphémère et la vertu de la gratitude : Ces souvenirs du Président rappellent à chacun, dans notre monde moderne au rythme effréné, combien il est crucial de chérir ses parents de leur vivant, de gagner leur cœur et de chercher le Paradis sous leurs pieds.

Comment évaluez-vous cet amour infini et cette humilité de Recep Tayyip Erdoğan envers sa mère ? Aujourd'hui, alors que nos parents sont encore en vie, parvenons-nous pleinement à obtenir leur bénédiction et leurs prières ? Partagez vos réflexions émouvantes dans les commentaires !