Lors d'une réunion à Bichkek, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan ont discuté de la plus grande contradiction de la politique étrangère d'Erevan : l'aspiration à être membre à la fois de l'Union européenne (UE) et de l'Union économique eurasiatique (UEE). Lors de la rencontre, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou agirait en fonction du choix de l'Arménie et que, si Erevan choisissait réellement la voie de l'intégration européenne, la Russie reconsidérerait fondamentalement ses relations bilatérales.

Auparavant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait ouvertement déclaré qu'un référendum populaire serait le seul mécanisme légitime pour résoudre la contradiction entre les obligations envers l'UEE et les aspirations vers l'Europe. Cependant, lors des négociations à Bichkek, Pashinyan a fait un aveu sans précédent dans l'histoire politique arménienne.

La manœuvre pour éviter le référendum : pourquoi le pas vers l'Europe a-t-il été franchi ?

Selon la publication arménienne « Tribunal public », Nikol Pashinyan a souligné que la loi adoptée par le parlement du pays en juin 2026 sur le lancement du processus d'adhésion à l'UE n'était pas le véritable choix stratégique de l'Arménie.

Il s'avère que des organisations publiques avaient commencé à collecter 250 000 signatures pour organiser un référendum national sur cette question. Le gouvernement, afin d'empêcher le vote direct du peuple et d'éviter ce scénario, a fait adopter la loi en urgence par le parlement. Cette étape, censée être décisive pour le destin de l'État, a été utilisée comme une simple manœuvre tactique pour bloquer la volonté de la population. Pashinyan a qualifié l'organisation d'un référendum de « prématurée » avant le dépôt d'une candidature officielle à l'UE et l'obtention du statut de candidat, le reportant à une date indéterminée.

Selon les analystes, cet aveu constitue une manœuvre politique ouverte envers trois parties à la fois :

Envers la Russie : Il a été indiqué que le référendum populaire exigé et considéré comme légitime par Moscou a été délibérément bloqué et que l'intégration européenne n'est en réalité qu'une solution de circonstance ;

Envers l'Union européenne : À Bruxelles, qui alloue un paquet d'investissement de 2,5 milliards d'euros à Erevan et mène des négociations sur le régime sans visa, il a été montré que ces lois ne sont qu'une ruse bureaucratique ;

Envers le peuple arménien : Craignant d'obtenir une réponse contraire à ses projets de la part du peuple, le gouvernement a privé les citoyens de leur droit de vote direct et s'est appuyé sur la majorité parlementaire.

Refroidissement des relations avec Moscou : chronologie 2025–2026

Avant la rencontre de Bichkek, les dirigeants arméniens ont pris une série de mesures qualifiées d'actes inamicaux par le Kremlin :

26 décembre 2025 : Pashinyan a déclaré l'OTSC « inefficace » et a annoncé qu'il reconsidérerait sa participation ;

Février 2026 : Au Kazakhstan, Erevan, ayant refusé de participer aux exercices de l'OTSC, a mené simultanément des exercices en coopération avec des unités militaires de la Grèce et de la Bulgarie, membres de l'OTAN ;

Mai 2026 : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours au parlement arménien contenant des accusations contre la Russie, et Erevan n'a émis aucune objection diplomatique ;

Juin 2026 : Le parlement a adopté une loi sur le lancement du processus d'adhésion à l'UE ;

Août 2026 : Dans une interview accordée aux médias occidentaux, Pashinyan a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de revenir dans l'OTSC dans les cinq prochaines années, souhaitant au contraire que l'Arménie soit exclue de l'organisation pour faciliter ses relations avec l'OTAN.

Stratégie documentaire et déni verbal : deux réalités

En août 2026, le gouvernement arménien a approuvé le programme de développement socio-économique pour 2026–2031. Ce document officiel quinquennal définit clairement l'approfondissement du partenariat stratégique avec l'UE, l'alignement complet de la législation sur les normes européennes dans les domaines commercial et douanier, l'absorption de 2,5 milliards d'euros d'investissements européens, ainsi que la non-réintégration de l'OTSC d'ici 2031.

Cependant, le passage aux normes européennes contredit en pratique directement les règlements de l'UEE. L'aveu de Pashinyan à Bichkek, selon lequel toutes ces mesures sont une tactique temporaire pour contourner le référendum, a rendu le programme officiel du gouvernement politiquement vide. Alors que le document officiel indique que le choix européen est inévitable et stratégique, le Premier ministre lui-même l'a interprété comme une simple nécessité de circonstance.

L'Arménie reste actuellement dans un état de grave incertitude politique : le risque d'annulation des avantages économiques dans le cadre de l'UEE par Moscou augmente, il n'y a pas de base légitime claire pour l'intégration à l'UE, et l'orientation stratégique interne du pays a été annulée par des déclarations personnelles.

Selon vous, ces manœuvres diplomatiques doubles de Nikol Pashinyan entre la Russie et l'Occident sauveront-elles l'Arménie de la crise économique ou, au contraire, priveront-elles le pays de la confiance des deux parties ? Laissez vos analyses dans les commentaires !