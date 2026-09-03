Lors d'un point de presse le 3 septembre, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a officiellement déclaré qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à la loi visant à entamer le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne (UE). Le chef du gouvernement a qualifié l'adoption de ce document de pas stratégique historique et juste pour Erevan, et a évalué positivement le processus d'intégration en cours.

« Les discussions sur l'absence d'alternative sont terminées » : les déclarations clés de Pashinyan

Lors de la conférence de presse, le Premier ministre a abordé les critiques concernant le vecteur de politique étrangère du pays et a exprimé sa position ferme :

Un choix stratégique juste : « L'adoption de cette loi était une étape correcte. J'évalue positivement tous les processus en cours actuellement », a souligné Pashinyan ;

Réfutation aux sceptiques : Selon le chef du gouvernement, avant l'adoption du document, des affirmations selon lesquelles « l'Arménie n'a pas d'autre chemin » circulaient dans divers cercles politiques, mais aujourd'hui, de telles vues ont été totalement écartées ;

L'intention d'harmoniser deux organisations : Nikol Pashinyan a révélé que l'Arménie ne prévoit pas de quitter l'Union économique eurasiatique (UEE) dirigée par la Russie, mais espère mener sa participation à cette structure parallèlement à une intégration approfondie avec l'Union européenne.

La décision historique de 2025 et les questions sur la « double intégration »

Rappelons que le parlement arménien a officiellement adopté la loi sur le lancement du processus d'adhésion à l'Union européenne le 26 mars 2025. Ce document a été considéré comme un pas sérieux visant à modifier l'équilibre des forces dans le Caucase du Sud.

Néanmoins, la tentative d'Erevan, qui entretient des liens commerciaux, économiques et énergétiques étroits avec Moscou, de s'allier à la fois avec Bruxelles et Moscou est discutée par les analystes internationaux comme une question géopolitique complexe.

Selon vous, l'Arménie peut-elle s'intégrer pleinement à l'Union européenne tout en restant membre de l'UEE ? Comment Bruxelles et Moscou réagiront-ils à cette stratégie complexe d'Erevan consistant à « s'asseoir sur deux chaises » ? Laissez vos avis dans les commentaires !