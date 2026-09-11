Aujourd'hui, le 11 septembre, est une date liée à des événements importants, des découvertes et des naissances à travers différentes époques de l'histoire. Si certains événements ont changé le cours de l'histoire mondiale, d'autres sont liés à des objets qui font encore partie de notre quotidien.

Le 11 septembre est resté dans l'histoire comme un souvenir douloureux, particulièrement en raison des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis en 2001. Parallèlement, cette date a également vu se produire d'autres événements liés à la recherche, aux transports et à la culture.

2001 — Le 11 septembre qui a changé l'histoire du monde

Le 11 septembre 2001, des membres de l'organisation terroriste Al-Qaïda ont détourné quatre avions de ligne aux États-Unis. Deux d'entre eux ont été dirigés vers le World Trade Center à New York et un troisième vers le Pentagone. Le quatrième avion s'est écrasé en Pennsylvanie.

À la suite des attaques, près de 3 000 personnes ont péri. Cet événement a eu un impact immense sur la politique intérieure et étrangère des États-Unis, sur le système de sécurité internationale et sur l'orientation de la politique mondiale au cours des décennies suivantes.

En 2026, cette tragédie célébrera son 25e anniversaire. Aujourd'hui, des cérémonies de commémoration des victimes ont lieu aux États-Unis.

1609 — Henry Hudson arrive dans la région de New York

Le 11 septembre est également associé à un autre voyage historique.

En 1609, le navigateur anglais Henry Hudson est arrivé dans la région de l'actuel New York et a exploré le fleuve qui porte désormais son nom, le fleuve Hudson.

C'est pourquoi, dans certains calendriers, cet événement est enregistré comme la « découverte de l'île de Manhattan ». Cependant, il faut utiliser l'expression « a découvert l'île » avec prudence : des peuples autochtones vivaient dans la région de Manhattan bien avant les Européens. L'expédition de Hudson fut toutefois un événement important du point de vue des explorations géographiques européennes.

La véritable date du verre à facettes — 1943

L'une des informations intéressantes liées au 11 septembre concerne l'histoire du célèbre verre à facettes .

Il y a une correction importante à apporter : bien que certains calendriers indiquent 1945, les sources précisent que le premier verre à facettes soviétique a été produit à l'usine de verre de Gous-Khroustalny le 11 septembre 1943 .

Son design est souvent associé au nom de la sculptrice Vera Moukhina . Par la suite, le verre à facettes est devenu l'un des objets les plus familiers de la vie quotidienne à l'époque soviétique.

1985 — Une nouvelle ère pour la gare du Sud de Tachkent

La date du 11 septembre apparaît également dans les informations liées à l'histoire de Tachkent.

La gare du Sud de Tachkent a été construite en 1963et, en 1985, le complexe de la gare a fait l'objet d'une reconstruction capitale. Ce fait est également consigné dans les archives officielles du système des chemins de fer d'Ouzbékistan.

C'est pourquoi « la gare a été mise en service le 11 septembre 1985 » est une information qu'il vaut mieux formuler en disant « la gare du Sud a été reconstruite en 1985 » plutôt que de la présenter comme un fait établi sans source précise.

Par la suite, la gare a été modernisée à nouveau et remise en service après une reconstruction capitale en 2018.

1965 — Naissance de Bachar el-Assad

Le 11 septembre 1965, l'ancien président syrien Bachar el-Assad est né à Damas.

Il a occupé le poste de président de la Syrie de 2000 à 2024. En décembre 2024, son gouvernement a été renversé et son mandat présidentiel a pris fin.

C'est pourquoi il n'est pas correct de le désigner comme « président de la Syrie » dans les calendriers actuels. Il est l'ancien président de la Syrie.

11 septembre : une date, des souvenirs différents

Cette date rassemble des événements historiques radicalement différents.

Année Événement 1609 Henry Hudson explore la région de l'actuel New York 1943 Le premier exemplaire du célèbre verre à facettes est produit 1965 Naissance de Bachar el-Assad 1985 Reconstruction capitale de la gare du Sud de Tachkent 2001 Attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis

La leçon la plus importante de ce jour

Le 11 septembre n'est pas juste une date de plus sur le calendrier. Il incarne à la fois le chemin de la découverte et du progrès de l'humanité, ainsi que de lourdes tragédies historiques.

La véritable valeur des dates historiques ne réside pas dans leur simple mémorisation, mais dans la capacité à tirer les bonnes leçons du passé.

Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. C'est la date à laquelle s'est produite la tragédie qui a changé l'histoire du monde il y a 25 ans, mais c'est aussi le jour où ont eu lieu des voyages géographiques il y a des siècles et des changements importants dans l'histoire de Tachkent.